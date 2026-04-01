Úřad napoví domácnostem, kolik platit za energie. Spustil nový nastroj

Energetický regulační úřad představil Indikativní pásmo nabídkových cen, které má spotřebitelům usnadnit při aktuálním růstu cen orientaci mezi dodavateli energií. Pásmo naznačuje, kde by se aktuálně měly pohybovat maloobchodní ceny elektřiny a plynu vzhledem k vývoji na velkoobchodních trzích. ERÚ bude ceny zveřejňovat každý měsíc pro produkty s fixací ceny, sdělil úřad na tiskové konferenci.
Inflaci (tedy zdražování) táhnou nahoru hlavně ceny energií.

Vzhledem k aktuální krizi na Blízkém východě a s tím souvisejícímu růstu cen energií na trhu čím dál více spotřebitelů opět řeší jejich ceny a smlouvy s dodavateli.

Trh s energiemi může být pro běžného spotřebitele nepřehledný, zejména u produktů na dobu neurčitou. Indikativní pásmo, které představil Energetický regulační úřad má sloužit jako rychlý srovnávací semafor.

Indikativní pásmo nabídkových cen Energetického regulačního úřadu má pomoci domácnostem a maloodběratelům zorientovat se na trhu s elektřinou a plynem v Česku. Zjednodušeně, půjde o férovou cenovou hladinu, kterou úřad bude vypočítávat, aby se zákazníci ujistili, zda jim jejich dodavatel nenabízí předraženou energii. Po srovnávači cen, který úřad představil loni, se jedná o další nástroj, který umožní lepší orientaci na stále složitějším trhu.

„Díky indikativním cenám lze snadno posoudit výhodnost fixace ceny, nebo nabídku prolongace nebo nového produktu u stávajícího či jiného dodavatele,“ říká Jan Šefránek, předseda ERÚ. Jak však zdůraznil, půjde o sofistikovaný model navázaný na řadu dat. „Je to úplně něco jiného než v minulosti,“ sdělil.

Indikativní ceny odpovídají obchodní čili neregulované složce elektřiny nebo plynu. Právě její výši určují dodavatelé na volném trhu, zatímco regulovaná složka je pevně daná cenovými výměry ERÚ.

Je nabídka výhodná?

Pro stanovení indikativních cen je zásadní indikativní náklad nákupu elektřiny nebo plynu. Ten ERÚ počítá z předpokládaného profilu spotřeby zákazníka a kombinace burzovních cen a to aktuálních i historických, přičemž prostřednictvím vah zohledňuje konkrétní ceny v různých hodinách, dnech a měsících. Indikativní ceny také zahrnují ostatní náklady a další položky související s činností obchodníka, potvrzuje úřad.

„Pokud zákazníkům končí fixace, je běžné, že dodavatelé nenabízí to nejlepší. Je důležité, aby se zákazníci podívali, jaké jsou nabídky na trhu a neakceptovali tu první. A právě k tomu má sloužit toto indikativní pásmo kromě našeho srovnávače cen,“ upozorňuje Martin Šik, ředitel odboru analytického a datové podpory ERÚ.

Další příležitostí, kdy lze nástroj indikativního pásma využít je, když se spotřebitelé rozhodují pro fixaci. Je třeba se podívat na indikativní ceny a vybrat si tu nejlepší nabídku a ujistit se, že ta nabídka je skutečně výhodná.

„Indikativní ceny budeme aktualizovat každý měsíc. Spotřebitel tak uvidí, jak by se ceny měly pohybovat v dalších týdnech podle vývoje na velkoobchodních trzích. To je důležité zejména nyní, v době turbulentních změn,“ potvrzuje Šefránek. Jak však dodává, to že budou nabídky i mimo uvedené pásmo, nemusí nutně znamenat, že jde o podezřelé dodavatele. Svou roli může hrát například zpoždění cenotvorby na maloobchodním trhu, či různé obchodní strategie.

​​Pokud bude cena v pásmu nebo pod ním, bude cena konkurenceschopná a férová vzhledem k trhu. V případě, že bude nad pásmem, mělo by to zákazníkovi indikovat, že platí pravděpodobně víc, než musíte. V takovém případě ERÚ doporučuje poohlédnout se po výhodnější nabídce nebo zkusit s dodavatelem vyjednávat.

