Zkrachovalí dodavatelé energií se mohou vrátit v jiném kabátě, míní šéf ERÚ

Zaznamenali jste stížnosti, že dodavatelé lidem nedávají komoditu za zastropovanou cenu?

Stávalo se to. Částečně šlo o nepochopení principu ze strany zákazníků. Nicméně je tu jeden případ, v němž dodavatel nepromítl do cen úsporný tarif. V tuto chvíli se vyřešil ve prospěch zákazníka, ale pořád je v rámci správního řízení a úřad nemůže poskytovat konkrétní informace o tom, koho se týká.

V uplynulém roce si lidé podle vašich údajů nejvíce stěžovali na zálohy a vyúčtování. S čím se na vás obracejí teď?

Pokračuje trend z minulého roku. Lidé se nevyznají v zastropování cen a ptají se na to, kdy se jim strop projeví v zálohách. Před koncem roku dodavatelé často stanovili zálohy vyšší, ještě zákazníkům nepromítli do účtů zastropování. To jsou nejčastější věci, se kterými se setkáváme. Zároveň se objevují případy, kdy jsou zákazníci překvapeni, že byli z produktu s fixovanou cenou převedeni na nefixovaný produkt. Částečně je to pro to, že ve smlouvách, které s nimi obchodníci uzavřeli, není jasně řečeno, že produkt je nefixovaný. Zákazníci mají dojem, že mají garantovanou cenu na dlouhou dobu, i když tomu tak není.