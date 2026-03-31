Index zajištění se týká maloobchodu a je to ve zkratce informace, kolik energie mají dodavatelé dopředu nakoupeno pro klienty se zafixovanými cenami.
„Přesnou formu výpočtu indexu zajištění upravuje naše vyhláška. Každoročně musí být stanoven k 31. březnu a 30. září, následně mají obchodníci povinnost zveřejnit jeho hodnotu do pěti pracovních dnů na svých internetových stránkách a zároveň ji oznámit našemu úřadu,“ sdělil Jan Hamrník, mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Oproti období před krizí na Blízkém východě domácnosti projevují zvýšený zájem aktuální ceny si pojistit.