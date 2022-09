Čas hraje proti vládě. Určit obchodníka s energiemi může trvat i roky

„Odhaduji, že vybudování firmy, která bude novým obchodníkem, může trvat až dva roky. Obchodovat s energií, především s elektřinou, je složité. Jsou potřeba desítky až stovky erudovaných lidí, sofistikovaný informační systém a praxe. Jinak je riziko úpadku značné,“ míní ředitel strategie poradenské společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer.

Přitom na začátku roku energetičtí experti ministerstvu navrhovali, aby podle již schváleného zákona založilo obchodníka s energiemi a nabídlo ČEZ vykoupení části jeho produkce z jaderné energie a obnovitelných zdrojů na deset až patnáct let.

„Na začátku roku byla navrhovaná varianta na státního obchodníka s energiemi striktně odmítána jako těžko proveditelná. Obávám se, že teď už je na nějaké rychlé řešení pozdě,“ říká bývalý zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.

Prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý míní, že zavedení státního obchodníka či řešení majetkové struktury ČEZ je opravdu hluboká systémová změna v rámci české ekonomiky a ČR, která si vyžádá čas.

„Mluvíme tu o následujících týdnech, měsících, během kterých tyto systémové změny stejně nemohou být zavedeny a nebudou přinášet okamžitý účinek. Dlouhodobě se musí na evropské úrovni do trhu sáhnout, my u nás musíme přehodnotit celý energetický trh včetně majetkové struktury největšího výrobce elektřiny, kde má stát většinu,“ říká.

Podle expertů se situace dala řešit již na přelomu loňského roku, tak jak to udělaly některé evropské členské státy. Francie, Itálie, Španělsko, Řecko, Rumunsko v prosinci připravily společný dokument, v němž požadovali změnu směrnice o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Navrhovaly, aby členské země mohly uplatnit regulační mechanismy zajišťující, že konečný zákazník zaplatí za elektřinu cenu, která bude reflektovat náklady na energetický mix, což by pomohlo nejen domácnostem, ale i firmám. Česká republika se k tomuto dokumentu nepřipojila.

Lepší varianta je zestátnit ČEZ

Zestátnění energetické společnosti ČEZ by bylo podle jiných odborníků lepší variantou než zakládat státního obchodníka s energiemi. Založit takový subjekt není podle nich jednoduché, ale ani rychlé řešení. Není také jasné, od koho by státní obchodník energie nakupoval.

„Z mé zkušenosti vím, že založení velkého obchodníka s energiemi není jednoduché a vyžaduje to mimo jiné sehnat špičkové tradery (obchodníky), kterých je málo. Často se to proto řeší spíše akvizicí už fungující společnosti. Daleko přirozenější se mi zdá urychlit proces získání plné státní kontroly nad ČEZ. Ne nezbytně nad všemi jeho divizemi, lze to spojit s restrukturalizací,“ řekl ČTK analytik ENA Jiří Gavor. Podle něj si ale i tento proces vyžaduje čas a není to nezbytná podmínka pro krátkodobá krizová opatření, jako je nyní navržené stanovení maximální ceny plynu pro výrobu elektřiny.

Analytik XTB Jiří Tyleček si státního obchodníka s energiemi představuje jako subjekt, který bude od výrobců nakupovat určitým způsobem elektřinu. „Česko ale nemá státního producenta, takže buď by se tak muselo dít za tržní cenu, nebo by stát musel producenty v čele s ČEZ donutit k poskytnutí slevy. To by se ale jistě setkalo s nevolí akcionářů a hrozbou žalob,“ uvedl Tyleček. V případě nákupu za tržní ceny by stát musel energie dotovat ze státního rozpočtu, podotkl.

„Cestou by bylo zestátnění ČEZ, protože stát by následně nemusel brát ohledy na malé akcionáře,“ uvedl dále Tyleček. Podle něj je potřeba brát v úvahu, že naprostá většina elektřiny se prodává až na několik let dopředu, znamená to, že pro případný nákup energií by musela by existovat volná kapacita.

„A tu já nevidím. Myslím si, že Česko by mělo mít právo se odpoutat od německé ‚Energiewende‘ (přeměna německé energetiky na ekologičtější), ale vytvoření státního obchodníka by nebylo tak rychlé, aby řešilo problémy, kterým Česko aktuálně čelí,“ uzavřel Tyleček.