Stát a spořitelny se zaměří na podporu energetické transformace domácností

Tiskové konference se zúčastní ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, předseda Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Libor Vošický a Michael Pupala, 1. místopředseda AČSS.

Podpis memoranda přichází poté, co vládní koalice představila návrh úsporného balíčku, který mimo jiné navrhuje snížení státní podpory stavebního spoření.

Stavební spořitelny dlouhodobě upozorňovaly na to, že snížení či úplně škrtnutí státní podpory stavebního spoření může vést k tomu, že méně domácností bude investovat do energeticky úsporných opatření. Podle dat AČSS v loňském roce každý druhý úvěr ze „stavebka“ směřoval do rekonstrukcí a renovací, z nichž mnohé řešily právě snížení energetické náročnosti domácností.

„Za poslední rok registrujeme zvýšený zájem Čechů o úpravy bydlení na energeticky úspornější. Češi nejčastěji investují do fotovoltaiky a tepelných čerpadel, které mohou domácnostem přinášet velmi významné energetické, a tím pádem i finanční úspory,“ uvedl již dříve Martin Vašek, generální ředitel ČSOB stavební spořitelny.