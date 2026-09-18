Česko má poměrně levné zdroje výroby elektřiny, ale účty platí kvůli určování ceny podle zemního plynu vysoké. „Ceny komodit na trzích opět rychle rostou, vstupujeme do další fáze energetické krize. Evropská unie musí učinit opatření,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na Energetickém summitu, který se uskutečnil v pátek na Vysoké ekonomické škole v Praze.
„Máme několik energetických ostrovů v Evropě, jedním z nich je skandinávský, který je díky svému energetickému mixu založeném na jádru a obnovitelných zdrojích vysmátý. Dalším je francouzský, pyrenejský, Balkán a Česko se jako součást středoevropského ostrova ocitlo kvůli odstavování fosilních zdrojů, dobudovávání jádra a nových OZE v prekérní situaci,“ popisuje ministr.
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Jak zdůraznil, energie je mimořádně drahá komodita a nikdo před lety nečekal, že to tak bude. Měli bychom tlačit na Evropskou komisi ohledně emisních povolenek,“ zopakoval Havlíček, který dlouhodobě vystupuje jako jeden z nejhlasitějších kritiků současného nastavení evropského systému emisních povolenek (EU ETS) i chystaného rozšiřování na ETS 2. Dílčí úpravy ze strany EU jako např. tržní stabilizační rezervy označuje za krok méně špatným směrem, považuje je jen za kosmetické a neřešící podstatu problému.
„Je to jako cukrováním kyselého dortu. Stejně budeme mít zažívací problém, ten dort nebude dobrý,“ řekl. Podle něj neelogika emisních povolenek spočívá v tom, že je to daň, která je však nepředvídatelná. „V roce 2020, když jsem byl ministrem, tak emisní povolenky stály 24 až 25 euro v průměru, v současné době se pohybují na úrovni 86 eur za tunu CO2,“ zdůraznil Havlíček.
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Systém ETS 2, který má od roku 2027 zpoplatnit emise z fosilních paliv v dopravě a vytápění, označuje nynější vláda za devastační a sociálně nebezpečný. Upozorňuje, že ETS 2 přenese násobně vyšší náklady přímo na domácnosti skrze zdražení benzínu, nafty, plynu i uhlí. Havlíček zopakoval, že Česká republika chce zavedení ETS 2 zablokovat, odložit nebo dokonce odmítnout transponovat do národní legislativy, i za cenu případného sporu s Evropskou komisí. Pro tento krok již získala několik členských zemí a další spojence hledá.
Energetická bezpečnost není jenom o dostupnosti zdrojů, ale je i o cenové dostupnosti, zdůraznil ministr, což platí pro domácnosti, ale hlavně pro firmy, které musí být konkurenceschopné. Ty evropské jsou vzhledem k nízkým cenám energií ve Spojených státech amerických ve velké nevýhodě, zopakoval Havlíček.
Kompas jako další pomůcka pro zákazníky
Domácnosti neustále řeší ceny elektřiny nebo plynu, ale také například přechod k jinému dodavateli nebo jednotlivé smluvní podmínky. Na českém trhu však dosud chybělo systematické hodnocení energetických produktů, které by spojovalo různé parametry do jednoho výsledku.
Společnost Savings Tech Lab (STL) přišla s myšlenkou energetického kompasu, který připravila ve spolupráci s Institutem udržitelných financí VŠE (IUF). Má jít o vodítko pro spotřebitele, které porovnává energetické nabídky nejen podle ceny, ale i podle dalších parametrů, které mohou rozhodnout o tom, jak výhodné a pohodlné nabídky pro zákazníka ve skutečnosti jsou.
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Při tvorbě kompasu působil Energetický regulační úřad jako poradní orgán. Již nyní ERÚ nabízí spotřebitelům vlastní nástroje, které jim rozhodování v dodavatelích energií co nejvíce usnadní. „Poskytujeme hojně využívaný srovnávač nabídek dodavatelů a pro lepší orientaci nově i indikativní ceny elektřiny a plynu,“ řekl Jan Šefránek, předseda Energetického regulačního úřadu. Jak dodal výběr nabídky není jen o ceně.
„Důležitá je také reputace dodavatele a další aspekty, podle individuálních preferencí každého spotřebitele. Projekt VŠE vnímám jako první snahu o komplexní hodnocení nabídek,“ zdůraznil Šefránek, který úsilí o posílení transparentnosti a kultivovanosti trhu, ze kterého budou zákazníci profitovat vítá. „Kompas může plnit úlohu cesty a navádění, nicméně se nejedná o nový nástroj ERÚ,“ uvedl šéf ERÚ.
Metodika Energetického kompasu je nyní představena na anonymizovaných výsledcích k 1. září 2026. Výsledky určené spotřebitelům budou pro snadnou orientaci zveřejňovány v podobě zlatých, stříbrných a bronzových kompasů, které budou na základě metodiky udělovány jednotlivým energetickým produktům. Například u plynu s fixací na 36 měsíců byl v aktuálním hodnocení udělen jeden zlatý, čtyři stříbrné a tři bronzové kompasy. Konkrétní výsledky budou v průběhu října zveřejněny na webu www.energetickykompas.cz. Data mají být k dispozici k 30. září a nové produkty budou zveřejněny v průběhu října, uvedli jeho autoři.
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Podle Petra Teplého, ředitele IUF na českém trhu dosud chybělo systematické hodnocení energetických produktů, které by spojovalo různé parametry do jednoho výsledku. „Při tvorbě metodiky jsme také vycházeli ze zahraničních zkušeností, například z britských přístupů k hodnocení zákaznického servisu, německého důrazu na transparentnost srovnávacích nástrojů nebo belgického modelu nezávislého cenového srovnání. Energetický kompas tyto přístupy propojuje a do výsledného skóre zahrnuje parametry produktu, riziko dodavatele i zákaznický servis,“ vysvětluje Teplý.
Výběr kritérií Energetického kompasu vycházel také ze spotřebitelských průzkumů realizovaných v letech 2023, 2024 a 2026, které ukázaly, jaké parametry zákazníci při výběru dodavatele považují za důležité. Celkem 73 procent dotázaných zároveň uvedlo, že by jim pomohlo nezávislé skóre shrnující cenu, stabilitu dodavatele a zákaznický servis.
„Naším cílem je přispívat k tomu, aby byl energetický trh pro zákazníky přehlednější a transparentnější. Energetický kompas proto dává klíčové informace na jedno místo a pomáhá lidem lépe se v nabídkách orientovat,“ říká Kristýna Bajer, ředitelka komunikace společnosti Savings Tech Lab.
Podle profesora Teplého energetický kompas snižuje informační asymetrii na energetickém trhu. „Spotřebitelům dává jednoduchý nástroj pro hodnocení energetických produktů a dodavatelům vytváří motivaci k lepším službám,“ sdělil. Energetický kompas přitom nemá lidi automaticky vést ke změně dodavatele. Jeho cílem je usnadnit jim orientaci v jejich současných podmínkách i v nabídkách na trhu a zjednodušit cestu k informacím, zdůrazňují autoři.