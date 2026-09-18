Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Evropa vstupuje do další fáze energetické krize, ceny porostou, upozorňuje Havlíček

Dáša Hyklová
  11:00

Fotogalerie3

Energetický summit na Vysoké škole ekonomické, který se zaměřil na ochranu spotřebitele, dostupnosti informací a možností, jak zákazníkům usnadnit orientaci na trhu. (18. září 2026) | foto: Hyklová DášaMF DNES

Evropa vstupuje do další energetické krize, přičemž nejvíce na ni doplácí střední Evropa včetně Česka. Na energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. I když se zatím krize neprojevuje v cenách pro odběratele, náklady na energie v příštích měsících porostou. Česko podle něj hledá v EU spojence pro stabilizační opatření. Omezit chce především fungování emisních povolenek.

Česko má poměrně levné zdroje výroby elektřiny, ale účty platí kvůli určování ceny podle zemního plynu vysoké. „Ceny komodit na trzích opět rychle rostou, vstupujeme do další fáze energetické krize. Evropská unie musí učinit opatření,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na Energetickém summitu, který se uskutečnil v pátek na Vysoké ekonomické škole v Praze.

„Máme několik energetických ostrovů v Evropě, jedním z nich je skandinávský, který je díky svému energetickému mixu založeném na jádru a obnovitelných zdrojích vysmátý. Dalším je francouzský, pyrenejský, Balkán a Česko se jako součást středoevropského ostrova ocitlo kvůli odstavování fosilních zdrojů, dobudovávání jádra a nových OZE v prekérní situaci,“ popisuje ministr.

Plynu je dost, ale bude drahý. A s ním se sveze i cena elektřiny

Jak zdůraznil, energie je mimořádně drahá komodita a nikdo před lety nečekal, že to tak bude. Měli bychom tlačit na Evropskou komisi ohledně emisních povolenek,“ zopakoval Havlíček, který dlouhodobě vystupuje jako jeden z nejhlasitějších kritiků současného nastavení evropského systému emisních povolenek (EU ETS) i chystaného rozšiřování na ETS 2. Dílčí úpravy ze strany EU jako např. tržní stabilizační rezervy označuje za krok méně špatným směrem, považuje je jen za kosmetické a neřešící podstatu problému.

„Je to jako cukrováním kyselého dortu. Stejně budeme mít zažívací problém, ten dort nebude dobrý,“ řekl. Podle něj neelogika emisních povolenek spočívá v tom, že je to daň, která je však nepředvídatelná. „V roce 2020, když jsem byl ministrem, tak emisní povolenky stály 24 až 25 euro v průměru, v současné době se pohybují na úrovni 86 eur za tunu CO2,“ zdůraznil Havlíček.

Babiš nabídl Bulharsku osm Skyfoxů. A varoval, že emisní povolenky zdraží život

Systém ETS 2, který má od roku 2027 zpoplatnit emise z fosilních paliv v dopravě a vytápění, označuje nynější vláda za devastační a sociálně nebezpečný. Upozorňuje, že ETS 2 přenese násobně vyšší náklady přímo na domácnosti skrze zdražení benzínu, nafty, plynu i uhlí. Havlíček zopakoval, že Česká republika chce zavedení ETS 2 zablokovat, odložit nebo dokonce odmítnout transponovat do národní legislativy, i za cenu případného sporu s Evropskou komisí. Pro tento krok již získala několik členských zemí a další spojence hledá.

Energetická bezpečnost není jenom o dostupnosti zdrojů, ale je i o cenové dostupnosti, zdůraznil ministr, což platí pro domácnosti, ale hlavně pro firmy, které musí být konkurenceschopné. Ty evropské jsou vzhledem k nízkým cenám energií ve Spojených státech amerických ve velké nevýhodě, zopakoval Havlíček.

Kompas jako další pomůcka pro zákazníky

Domácnosti neustále řeší ceny elektřiny nebo plynu, ale také například přechod k jinému dodavateli nebo jednotlivé smluvní podmínky. Na českém trhu však dosud chybělo systematické hodnocení energetických produktů, které by spojovalo různé parametry do jednoho výsledku.

Společnost Savings Tech Lab (STL) přišla s myšlenkou energetického kompasu, který připravila ve spolupráci s Institutem udržitelných financí VŠE (IUF). Má jít o vodítko pro spotřebitele, které porovnává energetické nabídky nejen podle ceny, ale i podle dalších parametrů, které mohou rozhodnout o tom, jak výhodné a pohodlné nabídky pro zákazníka ve skutečnosti jsou.

Fixujte cenu energií, v lednu už může být pozdě, upozorňuje energetik

Při tvorbě kompasu působil Energetický regulační úřad jako poradní orgán. Již nyní ERÚ nabízí spotřebitelům vlastní nástroje, které jim rozhodování v dodavatelích energií co nejvíce usnadní. „Poskytujeme hojně využívaný srovnávač nabídek dodavatelů a pro lepší orientaci nově i indikativní ceny elektřiny a plynu,“ řekl Jan Šefránek, předseda Energetického regulačního úřadu. Jak dodal výběr nabídky není jen o ceně.

„Důležitá je také reputace dodavatele a další aspekty, podle individuálních preferencí každého spotřebitele. Projekt VŠE vnímám jako první snahu o komplexní hodnocení nabídek,“ zdůraznil Šefránek, který úsilí o posílení transparentnosti a kultivovanosti trhu, ze kterého budou zákazníci profitovat vítá. „Kompas může plnit úlohu cesty a navádění, nicméně se nejedná o nový nástroj ERÚ,“ uvedl šéf ERÚ.

Metodika Energetického kompasu je nyní představena na anonymizovaných výsledcích k 1. září 2026. Výsledky určené spotřebitelům budou pro snadnou orientaci zveřejňovány v podobě zlatých, stříbrných a bronzových kompasů, které budou na základě metodiky udělovány jednotlivým energetickým produktům. Například u plynu s fixací na 36 měsíců byl v aktuálním hodnocení udělen jeden zlatý, čtyři stříbrné a tři bronzové kompasy. Konkrétní výsledky budou v průběhu října zveřejněny na webu www.energetickykompas.cz. Data mají být k dispozici k 30. září a nové produkty budou zveřejněny v průběhu října, uvedli jeho autoři.

Úřad napoví domácnostem, kolik platit za energie. Spustil nový nastroj

Podle Petra Teplého, ředitele IUF na českém trhu dosud chybělo systematické hodnocení energetických produktů, které by spojovalo různé parametry do jednoho výsledku. „Při tvorbě metodiky jsme také vycházeli ze zahraničních zkušeností, například z britských přístupů k hodnocení zákaznického servisu, německého důrazu na transparentnost srovnávacích nástrojů nebo belgického modelu nezávislého cenového srovnání. Energetický kompas tyto přístupy propojuje a do výsledného skóre zahrnuje parametry produktu, riziko dodavatele i zákaznický servis,“ vysvětluje Teplý.

Výběr kritérií Energetického kompasu vycházel také ze spotřebitelských průzkumů realizovaných v letech 2023, 2024 a 2026, které ukázaly, jaké parametry zákazníci při výběru dodavatele považují za důležité. Celkem 73 procent dotázaných zároveň uvedlo, že by jim pomohlo nezávislé skóre shrnující cenu, stabilitu dodavatele a zákaznický servis.

„Naším cílem je přispívat k tomu, aby byl energetický trh pro zákazníky přehlednější a transparentnější. Energetický kompas proto dává klíčové informace na jedno místo a pomáhá lidem lépe se v nabídkách orientovat,“ říká Kristýna Bajer, ředitelka komunikace společnosti Savings Tech Lab.

Podle profesora Teplého energetický kompas snižuje informační asymetrii na energetickém trhu. „Spotřebitelům dává jednoduchý nástroj pro hodnocení energetických produktů a dodavatelům vytváří motivaci k lepším službám,“ sdělil. Energetický kompas přitom nemá lidi automaticky vést ke změně dodavatele. Jeho cílem je usnadnit jim orientaci v jejich současných podmínkách i v nabídkách na trhu a zjednodušit cestu k informacím, zdůrazňují autoři.

Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Premium
Airbus A321-211 (VP-BOE) na odstavné ploše ženevského letiště (25. března 2022)

Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...

Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce

ilustrační snímek

Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila...

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

Lidl v Německu nasadil kamion bez řidiče. Zboží vozí přímo do prodejny

ilustrační snímek

Německý řetězec Lidl nasadil do zásobování jedné ze svých prodejen autonomní elektrický nákladní vůz bez klasické kabiny. Kamion švédské společnosti Einride, který jezdí v Hesensku, a to i v běžném...

Zákazníci si z nás dělají půjčovny, zní z e-shopů. Vracení zboží už nebude tak snadné

ilustrační snímek

Američtí obchodníci zpřísňují podmínky pro vracení zboží. Častěji si účtují poplatky a zkracují lhůty, během nichž mohou zákazníci výrobek vrátit. Někteří lidé dokonce dostávají upozornění, že při...

Evropa vstupuje do další fáze energetické krize, ceny porostou, upozorňuje Havlíček

Energetický summit na Vysoké škole ekonomické, který se zaměřil na ochranu...

Evropa vstupuje do další energetické krize, přičemž nejvíce na ni doplácí střední Evropa včetně Česka. Na energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel...

18. září 2026

Jižní Korea rozšiřuje letecké linky. Prioritou jsou Čína a Česko

Přímo spojení Prahy s Jižní Koreou brzy posílí.

Jižní Korea výrazně rozšiřuje síť mezinárodních letů. Nová přepravní práva rozdělila deseti domácím aerolinkám na 25 trasách, především do Číny. Posílit má také spojení s Českem: společnost Trinity...

18. září 2026  9:37

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky (18. září 2026)

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....

18. září 2026  9:03

Více než 50 let s Ferrari. Jedno z nejslavnějších spojení F1 dostává novou podobu

Charles Leclerc z Ferrari na trati tréninku na Velkou cenu Španělska.

Ferrari provází více než půl století jedno z nejznámějších partnerství ve světě formule 1. Zatímco kdysi jeho monoposty nesly nepřehlédnutelný branding Marlboro, s postupným omezováním tabákové...

18. září 2026  8:21

Myslivci zastřelili rekordní počet divočáků. Přesto jich může dál přibývat

Divoký kanec jménem Rillette, kterého zachránila francouzská chovatelka Elodie...

Myslivci za sebou mají rekordní sezonu. Podle údajů Českého statistického úřadu za poslední myslivecký rok, tedy od dubna do března, skolili meziročně o 41,2 procenta více divokých prasat, padlo jich...

18. září 2026

Svět žije na dluh. Dva biliony dolarů letos padnou jen za úroky

Premium
ilustrační snímek

Česká republika letos zaplatí za obsluhu státního dluhu 110 miliard korun. USA stejnou částku pošlou věřitelům na úrocích za necelé dva dny. Rychle rostoucí zadlužování není ani zdaleka jen český...

18. září 2026

Putin převádí ruská aktiva Nestlé a Auchanu pod dočasnou správu

Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku (3. září 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil převést ruská aktiva švýcarské potravinářské skupiny Nestlé a francouzského řetězce supermarketů Auchan pod dočasnou správu. Podle dekretu byla dočasnou správou...

17. září 2026  21:49

Perský záliv masivně zbrojí proti dronům. Šanci cítí i ukrajinské firmy

Protiraketový systém Patriot na mezinárodním vojenském veletrhu v Německu. (11....

Válka s Íránem odhalila slabé místo protivzdušné obrany zemí Perského zálivu. Systémy za miliardy dolarů jsou určené hlavně proti balistickým raketám, při útocích levných dronů se však jejich...

17. září 2026

Revolut poskytl data stovek klientů falešnému úřadu. Teď čelí vydírání

Sídlo společnosti Revolut v londýnské čtvrti Canary Wharf ve Velké Británii...

Britská finanční technologická společnost Revolut řeší vážný bezpečnostní problém. Tentokrát za ním nestojí hackerský útok, ale podvodník vydávající se za státní instituci. Prostřednictvím falešných...

17. září 2026

Druhý blok Temelína je po neplánované odstávce znovu v síti

ilustrační snímek

Technici ve čtvrtek před 17:00 po neplánované odstávce znovu připojili druhý temelínský blok do sítě. Turbosoustrojí ve středu odpojili od rozvodné sítě kvůli závadě v části systému řízení nejaderné...

17. září 2026  17:36,  aktualizováno  17:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ČNB se sazbami zatím nehnula. Ekonomové ale ještě letos jejich zvýšení čekají

ilustrační snímek

Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Finanční trh očekával, že české úrokové sazby zůstanou...

17. září 2026  14:48,  aktualizováno  15:53

Írán přesouvá přepravu z Hormuzu na silnice. Hraniční přechody nápor nezvládají

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Teherán chtěl důsledky americké blokády Hormuzského průlivu zmírnit přesunem části obchodu na silnice, železnici a přes Kaspické moře. Náhradní trasy však narážejí na omezenou kapacitu. Na hraničních...

17. září 2026  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet