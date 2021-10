Každý sám za sebe. Analytici se obávají zástavy dodávek energie mezi státy EU

Zásobníky plynu v Evropské unii jsou momentálně naplněny přibližně ze 77 %. To je mnohem méně, než je pro toto roční období obvyklé, a v případě tuhé zimy jsou členské státy obzvláště zranitelné.

„Pokud se velmi ochladí, jsem si jistý, že jsou v Evropě takové státy, které kvůli národní bezpečnosti prostě třeba na dva týdny omezí vývoz a ohrozí tak dostatek energie pro jiný stát,“ řekl pro Bloomberg Marco Alvera, generální ředitel italské energeticko-infrastrukturní společnosti Snam SpA.

Ačkoli žádná evropská vláda zatím neřekla, že vývoz energií opravdu zastaví, čím vyšší ceny energií jsou, tím se pravděpodobnost, že k něčemu takovému nakonec dojde, zvyšuje.

Například v Norsku, jednom z největších evropských vývozců energie, se ceny elektřiny od loňského roku zvýšily sedmkrát. Předseda strany Střed, která může být brzy součástí koaliční vlády, pak na základě toho uvedl, že strana posuzuje, zda je legální omezit prodej do EU.

Vývoz elektřiny by mohlo zastavit i Srbsko. „Chceme hlavně zajistit, aby naši lidé měli v zimě doma teplo,“ řekl tento měsíc prezident Aleksandar Vučić. Omezením dodávek elektřiny na britské Normanské ostrovy pak pohrozila i Francie.

Státy jsou na sobě závislé

Energetické dodávky ze zahraničí představují asi 80 % plynu, který EU spotřebovává, přičemž většina pochází z Ruska, Norska a Alžírska. Některé státy by tak omezení dodávek mohlo výrazně omezit, jelikož například Německo dováží 90 % své energie.

„Pak tu máme státy jako Velká Británie, Belgie, Španělsko a Portugalsko, které se potýkají s dalším problémem a to nízkou kapacitou zásobníků plynu,“ říká analytik poradenské společnosti Verisk Maplecroft Fabrizio Farina.

Situaci nenahrává ani fakt, že evropský kontinent je energeticky velmi propojený. To by sice mělo vést k tomu, že energetický trh umožní sdružování zdrojů, ale pokud dojde k odstávce, některé státy mohou být výpadkem opravdu ohrožené.

Zásady solidarity mohou zklamat

EU má pro takové případy takzvané „zásady solidarity“, které mají zabránit tomu, aby některý stát zablokoval vývoz elektřiny nebo plynu a nechal jiného člena bez dodávek, zejména pokud jde o dodávky pro domácnosti.

Například ale Velká Británie už tyto zásady solidarity dodržovat nemusí a Britové tak mohou přestat energii na kontinent dodávat a stejně tak ostatní státy mohou přerušit toto spojení s ní a tím pádem by v zemi mohlo dojít k blackoutům, jelikož většina energie, která se zde používá, pochází z kontinentální Evropy.

„Brexit vystavuje Spojené království vyššímu riziku, že uvízne na mrtvém bodě, pokud země EU použijí energii jako nástroj vyjednávání nebo pokud v zimě pocítí vážný nedostatek,“ varuje Farina.

„Ačkoli to může být lákavé, členské státy EU nebudou moci přiškrtit dodávky plynu sousedům, kteří se potýkají s problémy, pokud se budou řídit předpisy EU,“ řekl Farina. Systém však ještě nikdy nebyl vyzkoušen v energetické krizi.

„V praxi to bude zatraceně těžké,“ řekl Thierry Bros, bývalý obchodník s energiemi, který je nyní profesorem na pařížském Institutu politických studií. „Členské státy se začnou hádat. Největšímu riziku narušení dodávek v letošní zimě bude čelit Německo, protože spotřebovává hodně energie a jeho zásobníky jsou prázdné. A nemyslím si, že Španělé, Francouzi a Poláci jim budou příliš rádi pomáhat,“ předpovídá Bros.

Provozovatelé rozvodných sítí navíc tvrdí, že mají právo zastavit nebo změnit toky energie mezi zeměmi, pokud nemají dostatek elektřiny pro svou vlastní síť. Takové rozhodnutí navíc může přijít i od vlády.

„Tváří v tvář skutečné krizi a vyhlídce na výpadky elektřiny je docela dobře možné, že by se politici mohli rozhodnout evropské nařízení ignorovat, pozastavit vývoz a ochránit tak své lidi,“ řekl Benjamin Collie, ředitel společnosti Aurora Energy Research.

Každá země, která by zastavila toky, by se totiž vzdala příjmů z vývozu a tranzitních poplatků. I přesto, že finanční ztráty by mohly být vysoké, v praxi by to však pro jednotlivé státy stále mohlo být výhodnější, než vyrovnávání se s důsledky nedostatku energie, který by způsobil, že jeho občané nebudou moct svítit ani topit.