Nová energetická krize začala. Je však jiná než ta poslední, shodují se odborníci

Nejsme na prahu, ale už v další energetické krizi, upozornil minulý pátek ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Připomněl, že hlavními důvody jsou ozbrojené konflikty od Ukrajiny přes Blízký východ až po Jemen, kde útočí proíránští povstalečtí Húsíové. Právě kvůli geopolitické situaci ceny energií v posledních měsících na virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku eskalovaly.
Od poslední energetické krize se změnily i povinnosti dodavatelských firem. Spotřebitelé jsou více chráněni.