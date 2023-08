Drahé energie tíží české domácnosti. Lidovečtí ministři řeknou, co s tím

Podle odhadů odborníků ceny energií v blížící se topné sezoně nebudou nijak výrazně růst, avšak nelze očekávat ani jejich pokles. Zároveň stále není jasné, jak to bude v příštím roce s regulovanou složkou ceny energií. Letos totiž stát zvýšené náklady distributorů sítí a provozovatele přenosové soustavy do značné míry sanuje. Od příštího roku to ale zřejmě dělat nebude. Navíc se zřejmě do vyúčtování za elektřinu vrátí poplatek za obnovitelné zdroje energie.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí teď přichází s novým výzkumem o tom, jaké dopady má zdražování energií na domácnosti.

Pondělní konference se vedle dvou lidoveckých ministrů zúčastní taky programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman a zástupce Hnutí DUHA Jiří Koželouh.