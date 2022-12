Bártův insolvenční správce Jaroslav Brož u soudů opakovaně naráží

Podle soudu by v případě vyhovění Brožově žádosti mohlo dojít k nepřípustnému zvýhodnění správce Jaroslava Brože v dalších soudních řízeních, které se skupinou Bohemia Energy vede. Soud tak potvrdil, že nároky insolvenčního správce jsou neopodstatněné. V říjnu pak soud Brožovi z procesních důvodů nepřipustil rozšíření dalších dvou žalob.

Insolvenční správce Jaroslav Brož se konkrétně domáhal toho, aby mu celkem 40 společností spojených s Bohemia Energy poskytlo v podstatě veškerou svoji interní dokumentaci za několik posledních let. Požadoval také důvěrné dokumenty a informace chráněné obchodním tajemstvím. Správce argumentoval tím, že informace potřebuje k tomu, aby mohl ocenit hodnotu 10 % podílu ve společnosti, který si zkrachovalý podnikatel Tomáš Bárta roky neúspěšně nárokuje.

Insolvenční soud správcem požadované rozšíření dohlédací činnosti zamítl, protože by podle něj mohlo dojít k překročení pravomocí. Takový postup by potom mohl být rozporu se zásadou, že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby nebyl žádný z účastníků nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně znevýhodněn. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku dlužníka Tomáše Bárty.

Nekonečně vleklé řízení

Podle insolvenčního správce Jaroslava Brože však není otázka rozšíření dohlédací činnosti vůči Bohemia Energy uzavřena. „Pravomocně tuto otázku rozhodne Vrchní soud v Praze, neboť insolvenční správce připravuje odvolání,“ sdělil Jaroslav Brož.

Jaroslav Brož však u soudů v posledních měsících neuspěl opakovaně. Podle usnesení Městského soudu v Praze z 31. října nebylo Brožovi připuštěno rozšíření žaloby, kterou se domáhal po statutárních orgánech Bohemia Energy reflexní škody ve výši jedné miliardy korun. I přes to, že soud rozšíření žaloby nepřipustil, Brož uvedl, že se o nárocích uplatněných v rozšíření povede samostatné řízení pod jinou spisovou značkou.

Z obdobných důvodů soud 13. října nepřipustil ani další Brožovu změnu žaloby, kterou se tentokrát domáhal údajného nároku na vypořádací podíl v Bohemia Energy. Tomáš Bárta jakožto původní žalobce totiž tento údajný nárok neuplatnil samostatnou žalobu, ale podle soudu se snažil vyhnout placení soudního poplatku tím, že usiloval o změnu žaloby podané v jiné věci. Soud ani tento pokus nepřipustil s tím, že se jedná o zjevné zneužití procesně právních pravidel.

Pád skupiny EMTC je jednou z největších dluhopisových kauz Česka. EMTC-Czech je obchodní společnost založená Bártou v roce 2003. Do roku 2019 nabízela dluhopisy za účelem financování svých projektů. Jedním z nich byla výuková aplikace pro děti Lipa Land. V září 2020 na její majetek vyhlásil Městský soud v Praze konkurz.