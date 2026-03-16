Česko přesvědčuje další státy o nutnosti změny povolenek. Máme šanci, říká Havlíček

  16:00
Česká republika se snaží ohledně změny systému emisních povolenek propojit s vlivnými členskými zeměmi, jako je Německo a Itálie, podle ministra průmyslu Karla Havlíčka se to daří. Ministr v pondělí v Bruselu řekl, že existuje určitá šance, že se systém EU ETS změní. Nová vláda má podle něj připraveno několik scénářů, co by šlo udělat.

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) na konferenci RISE v texaském Austinu (12.3.2026)

Systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS (European Union Emissions Trading System) se vztahuje na výrobu elektřiny a tepla, energeticky náročný průmysl a leteckou a námořní dopravu. Odstartován byl v roce 2005. Jeho pokračování ETS2 rozšiřuje zpoplatnění emisí CO2 na vytápění budov a silniční dopravu a zprovozněno by mělo být po ročním odkladu v roce 2028.

Změnu dosavadního systému emisních povolenek prosazuje premiér Andrej Babiš a o tématu by se mělo jednat i tento čtvrtek na summitu EU.

Odklad emisních povolenek na benzin a plyn o rok nepomůže, shodují se experti

„Jde to pomalu, ale pravda je, že díky naší iniciativě se podařilo rozhýbat diskuse, a to je důležité,“ řekl Havlíček. „Jsme poučeni z doby minulé, kdy jsme vládli, že pouze s visegrádskou čtyřkou se výsledky nedají uhrát. Velmi intenzivně proto pracujeme na tom, abychom se propojili s ostatními vlivnými státy,“ dodal. Zmínil například dobrou spolupráci na nejvyšší úrovni mezi premiérem Babišem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.

„Spolupráci s Italy máme rovněž velmi dobrou, takže si doufám tvrdit, že je určitá šance, že se ten systém změní,“ řekl Havlíček v Bruselu. Česká republika podle něj musí být i nadále „dostatečně urputná“. Praha má podle něj připraveno několik scénářů, co by šlo se systémem EU ETS dělat.

Povolenky čeká revize. Co se Bruselu s ETS nepovedlo a jak to funguje ve světě

Podle zatím posledního návrhu závěrů čtvrtečního summitu prezidenti a premiéři zemí EU vyzvou na jednání Evropskou komisi (EK), aby do letošního července předložila návrh reformy systému emisních povolenek EU ETS.

„Evropská rada vyzývá komisi, aby urychleně předložila návrhy konkrétních opatření na snížení cen elektřiny v krátkodobém horizontu,“ stojí také v návrhu závěrů summitu, jejichž text se ještě může změnit. Evropská rada dále vyzvala komisi, aby nejpozději do letošního července předložila přezkum systému emisních povolenek ETS, aby se snížila volatilita cen povolenek a zmírnil její dopad na ceny elektřiny.

Předsedkyně komise povolenky rušit nechce

Evropská komise už dříve uvedla, že plánuje navrhnout reformu systému ETS ve třetím čtvrtletí letošního roku, konkrétní termín ale nezmínila.

Premiér Babiš nedávno zopakoval, že za hlavní úkol své vlády považuje vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek. Současný systém označil za absolutní katastrofu, na které Česko podle něj dosud tratilo téměř 160 miliard korun. Českou pozici žádající změnu systému emisních povolenek ETS 1 podporují Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko či Maďarsko.

Utáhnu povolenky? Kalkulačka iDNES.cz spočítá, jak by zdražil otop i benzin

Babiš svůj požadavek zmínil i v dopise, který kolegům z dalších evropských zemí napsal před neformálním únorovým summitem. Kritizoval v něm vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádal odklad zahájení systému ETS 2, který by je rozšířil na silniční dopravu či vytápění budov.

K výzvám zrušit systém emisních povolenek ETS se minulý týden ve Štrasburku vyjádřila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Bez tohoto systému by EU byla ještě zranitelnější a závislejší. Unie systém emisních povolenek potřebuje, je ale třeba ho modernizovat,“ uvedla.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

V Brně otevřel nový hotel, nabídne kongresovou kapacitu pro 1 300 hostů

Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)

Na místě někdejšího brněnského hotelu Metropol v ulici Dornych se nově otevřel hotel Clarion. Čtyřhvězdičkové ubytovací zařízení má přes 200 pokojů, jeho provozovatelem je společnost CPI Hotels. Nový...

16. března 2026  15:21

Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie...

Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém...

16. března 2026  14:14

Transparentní mzdy i smlouvy pro platformy. Juchelka chystá dvě klíčové novely

Tisková konference ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) k...

Letošní připravované novely zákoníku práce přinesou větší přehlednost v odměňování a přesně definují co je to závislá práce. Před podpisem smlouvy musí být jasno, kolik minimálně pracovník dostane...

16. března 2026  14:09

Švýcaři podporují zavedení nové daně pro nejbohatší, zjistil průzkum

Volební plakát s nápisem „Tvůj hlas, tvoje volba“, Žádná jiná země na světě...

Švýcarští voliči jsou pro to, aby bohatší obyvatelé platili vyšší daně na financování armády a důchodů. Více než dvě třetiny obyvatel podporují návrh na zavedení federální daně ve výši 0,33 procenta...

16. března 2026  13:18

Průmyslovou připravenost nelze vytvořit přes noc, varuje šéf zbrojovky

Šéf společnosti Colt Canada Sean Congdon (11. března 2026)

Okamžité vyzbrojení a dovybavení armády a bezpečnostních složek se v současném nestabilním světě jeví bez vlastního silného obranného průmyslu takřka jako nemožné. Chybějí výrobní kapacity a extrémní...

16. března 2026  11:30

Obavy o dodávky ropy přetrvávají, trhy vyhlížejí uvolnění nouzových rezerv

sinokor tanker společnost loď ropa

Ceny ropy se dál zvyšují. Předpokládá se jejich další růst, válka USA a Izraele proti Íránu vstoupila do třetího týdne, což ohrožuje ropnou infrastrukturu a udržuje Hormuzský průliv uzavřený. Na trh...

16. března 2026  11:11

Letiště v Dubaji po útoku dronem obnovuje dopravu. Mimo provoz bylo sedm hodin

Na letišti v Dubaji došlo k přerušení letového provozu kvůli nárazu dronu do...

Letiště v Dubaji se po pondělním dronovém útoků chystá obnovit provoz. Útok na zhruba sedm hodin paralyzoval důležitý letecký uzel ve Spojených arabských emirátech. První lety by měly odstartovat...

16. března 2026  10:43

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu.

16. března 2026  9:28

NKÚ: Protipovodňová opatření za miliardy nesplnila cíle, tak je rezort snížil a vykázal plnění

Ministerstvo zemědělství

U dotačních programů na protipovodňová opatření, které měly zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, se nepodařilo tento cíl dostatečně zajistit, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloval finance,...

16. března 2026  7:38

Káva je živá. Pokud polevíte, je to v šálku poznat, říká česko-vietnamský barista

Česko-vietnamský kavárník, barista a podnikatel Jackie Tran Anh (9. března 2026)

Vyrůstal na sladké robustě ze sáčku, dnes servíruje i aukční gejšu za tisíce korun. Česko-vietnamský kavárník a barista Tran Anh Thang alias Jackie propojuje vietnamské kořeny s precizností výběrové...

16. března 2026

Jak válečné konflikty ovlivňují ropné trasy do Evropy. Žádná cesta není bez rizika

Premium
Tanker přepravující ropu směrem k Tichému oceánu poblíž Panamského průplavu....

Do Česka loni přiteklo celkem 6,8 milionu tun ropy, což představovalo meziroční zvýšení o 5,5 procenta. Nejvíce, celkem 2,9 milionu tun, mělo původ v Ázerbájdžánu, dalších 1,4 milionu tun připlynulo...

16. března 2026

