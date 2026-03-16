Systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS (European Union Emissions Trading System) se vztahuje na výrobu elektřiny a tepla, energeticky náročný průmysl a leteckou a námořní dopravu. Odstartován byl v roce 2005. Jeho pokračování ETS2 rozšiřuje zpoplatnění emisí CO2 na vytápění budov a silniční dopravu a zprovozněno by mělo být po ročním odkladu v roce 2028.
Změnu dosavadního systému emisních povolenek prosazuje premiér Andrej Babiš a o tématu by se mělo jednat i tento čtvrtek na summitu EU.
„Jde to pomalu, ale pravda je, že díky naší iniciativě se podařilo rozhýbat diskuse, a to je důležité,“ řekl Havlíček. „Jsme poučeni z doby minulé, kdy jsme vládli, že pouze s visegrádskou čtyřkou se výsledky nedají uhrát. Velmi intenzivně proto pracujeme na tom, abychom se propojili s ostatními vlivnými státy,“ dodal. Zmínil například dobrou spolupráci na nejvyšší úrovni mezi premiérem Babišem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.
„Spolupráci s Italy máme rovněž velmi dobrou, takže si doufám tvrdit, že je určitá šance, že se ten systém změní,“ řekl Havlíček v Bruselu. Česká republika podle něj musí být i nadále „dostatečně urputná“. Praha má podle něj připraveno několik scénářů, co by šlo se systémem EU ETS dělat.
Podle zatím posledního návrhu závěrů čtvrtečního summitu prezidenti a premiéři zemí EU vyzvou na jednání Evropskou komisi (EK), aby do letošního července předložila návrh reformy systému emisních povolenek EU ETS.
„Evropská rada vyzývá komisi, aby urychleně předložila návrhy konkrétních opatření na snížení cen elektřiny v krátkodobém horizontu,“ stojí také v návrhu závěrů summitu, jejichž text se ještě může změnit. Evropská rada dále vyzvala komisi, aby nejpozději do letošního července předložila přezkum systému emisních povolenek ETS, aby se snížila volatilita cen povolenek a zmírnil její dopad na ceny elektřiny.
Předsedkyně komise povolenky rušit nechce
Evropská komise už dříve uvedla, že plánuje navrhnout reformu systému ETS ve třetím čtvrtletí letošního roku, konkrétní termín ale nezmínila.
Premiér Babiš nedávno zopakoval, že za hlavní úkol své vlády považuje vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek. Současný systém označil za absolutní katastrofu, na které Česko podle něj dosud tratilo téměř 160 miliard korun. Českou pozici žádající změnu systému emisních povolenek ETS 1 podporují Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko či Maďarsko.
Babiš svůj požadavek zmínil i v dopise, který kolegům z dalších evropských zemí napsal před neformálním únorovým summitem. Kritizoval v něm vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádal odklad zahájení systému ETS 2, který by je rozšířil na silniční dopravu či vytápění budov.
K výzvám zrušit systém emisních povolenek ETS se minulý týden ve Štrasburku vyjádřila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Bez tohoto systému by EU byla ještě zranitelnější a závislejší. Unie systém emisních povolenek potřebuje, je ale třeba ho modernizovat,“ uvedla.