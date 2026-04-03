Evropská komise přišla s návrhem týkajícím se regulace trhu s emisními povolenkami. Změna se týká takzvané Rezervy tržní stability (MSR). Nově by tak povolenky neměly být zneplatněny v případě, že jich bude v rezervě více než 400 milionů. Namísto toho budou tyto povolenky ponechány jako zásoba do budoucna. Cílem je zvýšit stabilitu a předvídatelnost, uvádí komise.
V návaznosti na březnové jednání Evropské rady navrhla Evropská komise posílit systém emisních povolenek ETS.
Návrh se týká rezervy tržní stability (MSR): přebytečné povolenky se nebudou rušit, ale zůstanou v rezervě jako pojistka pro stabilitu trhu.
👉https://t.co/cKUDs5CwmX pic.twitter.com/7iAVDB3o8k
Rezerva tržní stability snižuje nabídku emisních povolenek na trhu v případě jejich přebytku a naopak je uvolňuje při jejich nedostatku. Změna podle unijní exekutivy posiluje roli mechanismu MSR jako nárazníku a zlepšuje jeho schopnost reagovat na budoucí vývoj, včetně napětí na trhu nebo nadměrné proměnlivosti cen. Návrh bude nyní předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě EU, která zastupuje členské státy. Komplexní revizi systému emisních povolenek EU ETS komise předloží letos v červenci, uvádí se v prohlášení.
|
Podle eurokomisaře pro klima Wopkeho Hoekstry je návrh prvním krokem k modernizaci trhu s emisními povolenkami. „Posílením Rezervy tržní stability zvyšujeme odolnost systému EU ETS vůči volatilitě a zajišťujeme, aby i nadále podporoval dekarbonizaci, konkurenceschopnost a čisté investice,“ řekl.
Změny jsou nutnost
Systém emisních povolenek ETS má motivovat firmy ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu CO2, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová již dříve uvedla, že systém ETS zůstává „osvědčeným nástrojem pro podporu transformace průmyslu“, nicméně je potřeba ho modernizovat a zajistit jeho větší pružnost.
|
Jedním z unijních lídrů, kteří hlasitě požadují změnu systému emisních povolenek EU ETS, je premiér Andrej Babiš. Po skončení nedávného summitu EU mimo jiné uvedl, že Česko bude dál hledat spojence pro své návrhy, mezi něž patří vynětí energeticky náročného průmyslu z povolenkového systému do roku 2034.
Podle Babiše se ceny emisních povolenek promítají do ceny elektřiny v jednotlivých zemích. Podle údajů EU tvoří náklady ETS v průměru asi 11 procent z účtu za elektřinu v Evropě. Každý stát sedmadvacítky to má ale jinak, například v Polsku je to 24 procent vzhledem k dominantní roli uhelných elektráren v jeho energetickém mixu. V Česku jde o 20 procent, podobně vysoké procento má i Itálie.
Systém ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU. Systém ETS 2 má být zprovozněn po ročním odkladu v roce 2028 a měl by se týkat silniční dopravy či vytápění budov.