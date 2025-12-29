Ke každému bytu nově musí být dvě stání pro jízdní kola, ale zároveň je zde povinnost zařizovat v bytových domech kočárkárny. Na jaké další povinnosti ve stále méně dostupné výstavbě bytů se budeme muset připravit?
Chvíli jsme jásali, že se regulace a stavební předpisy ku prospěchu bytové zástavby upravují. Současně začaly mizet požadavky na parkování aut, což ne ve všech lokalitách je realizovatelné. To byl ale jen chvilkový pocit úlevy. Například v Brně už požadavek na stání na kola existuje. Nejde o dvě stání, ale o jedno, ale i s tím se musíme vypořádat. Když si vezmete, že se jedná o půl metru krát dva metry plochy ke každému bytu, ve stovkách bytů jde o stovky metrů ploch.
Lidé přijdou jen s kufrem, po roce se mohou přesunout do většího třeba jen v rámci jednoho projektu.