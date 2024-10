Do Česka se vrací Airbus A380 Emirates. Po čtyřech letech přistane v prosinci

Když v Praze 1. května roku 2016 poprvé přistál letoun Airbus A380 společnosti Emirates, představoval významný milník v působení tohoto dopravce na českém trhu. Po více než čtyři další roky se stal neodmyslitelnou součástí ruzyňského letiště a cestujícím poskytl jedinečný zážitek, který výrazně pozvedl standardy komfortu a služeb na této trase. Pravidelné lety superjumba na Ruzyni ovšem přerušila pandemie covidu-19, vůbec poslední let se uskutečnil 20. března 2020.

A nyní se letoun A380 společnosti Emirates vrací do Prahy. „Velmi nás těší, že můžeme domácím cestujícím nabídnout to nejlepší z našich služeb. Letoun Emirates A380 s jedinečnými prvky, jako je například palubní salonek, nastavil vysokou laťku v oblasti letecké dopravy a věříme, že si opět získá velkou oblibu mezi českými zákazníky,“ uvedl Bořivoj Trejbal, oblastní manažer společnosti Emirates pro Českou republiku.

Dvoutřídní letoun Airbus A380 nabídne celkem 615 míst – 557 prostorných a pohodlných sedadel v Economy Class a 58 plně polohovatelných sedadel v Business Class. Cestující si navíc mohou užít špičkový palubní zábavní systém a také výběr gurmánských pokrmů navržených tak, aby uspokojily rozmanité chutě pasažérů.

Návrat letounu A380 do Prahy potvrzuje pozici Emirates jako preferované letecké společnosti pro české cestující, a to nejen na cestách do Dubaje, ale i do dalších destinací.

Díky přestupům v Dubaji mají čeští pasažéři přístup k široké globální síti více než 140 destinací včetně snadného spojení napříč Asií, oblastí Indického oceánu, Blízkým východem, Afrikou, Austrálií a Asií.