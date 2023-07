Přidejte se k ostatním, zakažte dovoz obilí z Ukrajiny, žádají vládu agrárníci

Podle ministra zemědělství Marka Výborného není dlouhodobě udržitelné a prospěšné, aby se unijní země dělily na různé kategorie podle možnosti dovozu zboží z Ukrajiny.

Embargo na dovoz zboží zavedly také Rumunsko a Bulharsko, týká se ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen. Zákaz dovozu nijak neomezuje tranzit do dalších zemí. Země, které embargo zavedly, ho chtějí prodloužit do konce roku. Polský premiér Mateusz Morawiecki minulý týden upozornil, že Varšava zákaz dovozu ukrajinského obilí do Polska nezruší ani po vypršení jeho platnosti v polovině září. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za nepřijatelné.

Obiloviny nemusí být nutně závadné

Doležal podotkl, že ve chvíli, kdy zboží překročí hranice EU, tak kvůli společnému trhu ovlivňuje situaci ve všech zemích EU. „Obiloviny, řepka či produkty živočišné výroby nemusí být nutně závadné, ale nebyly vyprodukovány v souladu s vysokými evropskými standardy, tudíž i náklady na tuto produkci byly nutně nižší. To vytváří nespravedlivé podmínky na evropském trhu a snižuje konkurenceschopnost zemědělců,“ doplnil. Připomněl, že země zákaz dovozu zavedly se souhlasem Evropské unie.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) koncem dubna uvedla, že dosavadní kontroly obilovin a obilných mlýnských výrobků, které pocházely zejména z Ukrajiny, neodhalily žádné překročení zákonných limitů nebezpečných látek.

V polovině dubna vyvolal rozruch nález zbytků zakázaného pesticidu v jedné ze zásilek ukrajinského obilí na Slovensku. Tehdejší český ministr zemědělství Zdeněk Nekula poté spolu s řediteli SZPI, Státní veterinární správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského uvedl, že kontroly obilí, masa nebo vajec z Ukrajiny neobjevily nevyhovující vzorek.

Doležal také zároveň upozornil, že v ČR jsou výrazně vyšší zásoby obilí z loňské sklizně, než tomu bylo v minulých letech a může hrozit, že nebudou mít kam uskladnit letošní úrodu.

Zástupci Německa a Francie se v Bruselu vyjádřili přímo proti tomu, aby Evropská komise státům sousedícím s Ukrajinou povolila prodloužení embarga. Eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski uvedl, že komise má v plánu zvážit možnosti, jak financovat přepravu ukrajinského zemědělského exportu přes EU. Výborný uvedl, že je potřeba hledat celoevropské řešení.