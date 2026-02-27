Nákup radši neodkládat. Elektronika podraží kvůli nedostatku pamětí

Veronika Doskočilová
Velcí výrobci pamětí do operačních systémů notebooků, počítačů či mobilních telefonů se rozhodli dodávat primárně do velkých datových center. Kdo chtěl upgradovat počítač, za staré ceny už nenakoupí. Skladové zásoby notebooků se nyní doprodávají.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Paměťové karty do mobilních telefonů či notebooků a počítačů v posledních měsících výrazně zdražily, ukazují například data srovnávače Heureka. „Třeba paměť DDR5 s kapacitou 128 gigabajtů vyšla loni v únoru průměrně na 9 507 Kč. Letos v únoru však úž stojí 55 423 Kč,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. To představuje zdražení o 483 procent.

Důvodem je jejich dlouhodobý nedostatek. Pro ty, kteří plánovali vylepšení současné sestavy, už je pravděpodobně pozdě. „Cena paměťových modulů před koncem roku vyletěla strmě vzhůru. Ceny pamětí DDR4, ale převážně DDR5, stouply klidně i o sedminásobek původní ceny,“ uvádí Lukáš Valouch, marketingový manažer společnosti T.S.Bohemia.

„Jedna z nejprodávanějších pamětí DDR5, určených převážně do herních sestav 32 GB 6000MHz (2x16 GB), raketově zdražila z průměrné ceny kolem 2 800 Kč bez DPH na 11 800 Kč bez DPH,“ vypočítává Valouch.

Jsou drahé a ještě nedostupné. Řeč tentokrát není o bytech, ale o bitech

Chybí ale i paměťové karty, které jsou součástí mobilních telefonů nebo notebooků. „Nedostatek pamětí ovlivňuje cenu nových modelů notebooků, počítačů, mobilů, ale i samotných PC komponentů, kterých jsou paměti součástí, tedy například grafických karet,“ říká Valouch.

U notebooků zatím není meziroční zdražení tak výrazné, protože výrobci stále využívají starší skladové zásoby. „Avšak i tak ceny od listopadu postupně rostou a průměrná cena se zatím zvýšila přibližně o šest procent. U stolních PC je nárůst výraznější, přibližně o osmnáct procent což je dáno tím, že většina sestav je skládána na míru,“ říká Marek Bělohoubek, sales marketing developer prodejen Datart.

Nákup raději neodkládat

Pokud tedy prodejci vyzývají k nákupu, není to trik. „Nejde jen o marketingové burcování prodejců, snažících se před novou sezonou rychle vyprázdnit sklady,“ myslí si Lukáš Kovanda. Ti, kteří ještě mají, doprodávají zásoby za původní ceny. Je však otázka času, než se sklady vyprázdní.

„Zásoby se samozřejmě tenčí a postupně bude docházet ke zdražení vlivem přílivu nových zařízení, která již obsahují zdražené paměti,“ vysvětluje Lukáš Valouch. Míra zdražení se pak u jednotlivých prodejců liší. V T.S.Bohemia pozorují zdražení nových konfigurací ve srovnání se starými přibližně o deset procent.

Růst cen pamětí rozevírá burzovní nůžky. Výrobci vydělávají, zbytek krvácí

T.S.Bohemia zatím také funguje ze skladových zásob, zdražování už ale avizuje. „V následujících týdnech budeme nuceni postupně nahradit paměti RAM v PC sestavách již zdraženými komponenty, a to se samozřejmě promítne v ceně počítačů,“ informuje Valouch. U běžných kancelářských sestav by zdražení nemělo být nijak drastické. U herních sestav je pak potřeba očekávat zdražení v nižších desítkách procent. „To při vyšší pořizovací ceně může znamenat zdražení v tisících korun,“ dodává Valouch.

A v prakticky totožné situaci jsou i ostatní prodejci. „V tuto chvíli ještě disponujeme skladovými zásobami nakoupenými za původní, nižší ceny, takže u části sortimentu jsme zatím zdražovat nemuseli,“ říká Marek Naidr ze společnosti HPMarket. Už ale evidují i modely, kde s zásoby vyprodaly. Zákazníci se tedy k novým sériím dostanou, ale už za výrazně vyšší cenu.

O dost zdraží počítače, mobily i auta. Vše kvůli AI, bere čím dál víc paměťových čipů

Jako příklad může posloužit pracovní stanice ZBook. „V konfiguraci s 64 GB operační paměti aktuálně stojí 62 990 Kč. Nový model, který má stejné parametry, ale poloviční operační paměť - tedy 32 GB, bude stát 71 990 Kč,“ informuje Marek Naidr. Pokud by měl model původních 64 GB, stál by okolo 80 až 85 tisíc korun.

A stejná situace nastane i u zatím nevyprodaných kusů. Pokud tedy zákazník nákup nového počítače, notebooku nebo rozšíření paměti už nyní zvažuje, dává smysl zbytečně neotálet. „Čím dříve nákup realizuje, tím větší je šance, že se vyhne dalšímu navýšení cen v následujících týdnech či měsících,“ dodává Marek Naidr.

Zdražení eviduje i Mironet. „Navýšení se aktuálně pohybuje převážně v desítkách procent podle typu a značky komponentu. U některých produktů či celých řad je však zdražení výraznější a může dosahovat i vyšších hodnot,“ říká Roman Hert, vedoucí produktového oddělení Mironetu.

Letos bude neveselo, ukazují ceny Samsungů S26. Přesto je tu i jedna sleva

U mobilů zatím klid

Mobilní telefony zatím naštěstí nezdražují. „Ale to je způsobené velkými zásobami výrobců, proto dochází k setrvačnosti, která zdražení odkládá,“ vysvětluje Lukáš Valouch. Dá se ale očekávat, že někteří výrobci ukončí výrobu nejlevnějších modelů, protože se nevyplatí.

Hlavním důvodem nedostatečného zásobení trhu je zvýšená poptávka ze strany velkých technologických firem a provozovatelů datových center. „Spolu s tím se jeden z největších výrobců pamětí rozhodl dodávat výhradně do tohoto sektoru, čímž nastal na trhu pro koncové zákazníky téměř okamžitý nedostatek. Kvůli dražším pamětem následně zdražují postupně i notebooky a stolní počítače,“ vysvětluje Marek Naidr.

Nejisté vyhlídky

Změna strategie amerických technologických obrů jako je Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta zahýbala celosvětovým trhem. Ti totiž letos plánují ve velkém investovat do umělé inteligence, související infrastruktury a datových center. „Výrobci pamětí, jako je Samsung nebo Micron či SK Hynix, budou o to výrazněji omezovat výrobu tradičních pamětí typu DRAM pro notebooky, mobily či automobilky, zatímco uvolněnou produkční kapacitu věnují navýšení výroby pamětí HBM pro datová centra,“ predikuje Lukáš Kovanda. Tím se nedostatek pamětí pro spotřební elektroniku dále prohloubí.

Není lepší koupit nový mobil hned? Očekává se výraznější zdražování

V letošním roce se proto trhu zdražování nevyhne. „V první polovině roku můžeme počítat se zdražením od pěti do dvaceti procent. V delším horizontu ukáže až čas, jak moc se nedostatek projeví v cenách,“ myslí si Valouch.

To potvrzují i ekonomové. „Než dramaticky navýšené ceny pamětí DRAM dají vzniknout novým výrobním kapacitám, svět si ještě počká, pravděpodobně tedy po celý letošek,“ myslí si Kovanda. Od roku 2027 by se situace mohla začít postupně zlepšovat a v důsledku toho by ceny spotřební elektroniky mohly zase klesat. „Hodně bude záležet na dostupnosti klíčových komponent a poptávce ze strany velkých odběratelů,“ uzavírá Marek Naidr.

