Lounge – pořad iDNES.tvSledovat další díly na iDNES.tv
Koupit si dnes nové auto znamená řešit víc než jen značku, výkon nebo cenu. Řidiči stále častěji přemýšlejí, jestli zůstat u klasického spalovacího motoru, sáhnout po hybridu, nebo přejít k elektromobilu. Podle expertů ale neexistuje jedna správná odpověď pro všechny.
Hosté pořadu
Rudolf Rýdl
innogy Energo
Rudolf Rýdl vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Má dvacet let zkušeností ve vedoucích pozicích v obchodní sféře, posledních šest let se pohybuje v energetice. Ve společnosti E.ON působil jako Country Head Energy Infrastructure Solutions, kde se zaměřoval na hledání energetických řešení pro průmysl a města. V innogy Energo odpovídá za rozvoj zelené energie a přechod na udržitelné, flexibilní a digitální energetické systémy.
Josef Pokorný
Svaz dovozců automobilů
Josef Pokorný je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Dlouhodobě se věnuje oblasti dopravy, kde získal zkušenosti ve státní správě i v komerční sféře. Působil mimo jiné na Ministerstvu dopravy a ve vedení divize společnosti TÜV Nord Czech. Funkci tajemníka Svazu dovozců automobilů zastává více než deset let.
Michal Macenauer
EGU
Michal Macenauer vystudoval elektroenergetiku a elektrické stroje, přístroje a pohony na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2005 působí v poradenské společnosti EGÚ Brno, od roku 2021 jako ředitel strategie. Zabývá se systémovou elektroenergetikou, plynárenstvím, predikcemi spotřeby elektřiny, plynu a tepla i oblastí nových technologií.
„Na začátku je důležité si rozmyslet, co od auta očekávám. Pokud někdo najede deset nebo patnáct tisíc kilometrů ročně a nemá kde nabíjet, může pro něj být benzin pořád dobrá volba. Kdo jezdí hodně dlouhé trasy, tomu může dávat smysl diesel. A pokud někdo jezdí po městě a může nabíjet doma nebo v práci, elektromobil je zajímavá volba,“ říká Rudolf Rýdl, jednatel innogy Energo.
Podobně situaci vidí i Josef Pokorný ze Svazu dovozců automobilů. Podle něj se automobilový trh už jasně proměňuje. „Elektromobily jsou dnes technologicky velmi pokročilé. A pokud někdo zůstává u spalovacího motoru, doporučil bych alespoň hybridní systém,“ říká.
Michal Macenauer z EGU upozorňuje, že u elektromobilů rozhoduje hlavně způsob používání. „Pokud mám možnost nabíjet doma, ekonomika elektromobilu se úplně mění. Je to úplně jiný případ,“ vysvětluje.
Už nejsme ve fázi nadšenců
Elektromobilita podle hostů iDNES Lounge překonala období, kdy byla jen záležitostí fanoušků nových technologií. Dnes už údajně nejde o otázku víry, ale praktického výpočtu. „Dávno už nejsme ve stadiu nadšenců. Před pár lety se lidé na elektromobily dívali s velkým despektem. To je pryč. Jsme ve fázi racionálního zvažování,“ říká Macenauer.
Podle něj se změna bude dál zrychlovat. „Myslím si, že za deset nebo patnáct let se jiná než elektrická nebo hybridní auta prodávat téměř nebudou,“ dodává. Jednou z největších překážek zůstávají podle hostů staré obavy – cena, požáry, dojezd nebo životnost baterií.
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„Říká se, že elektromobil je drahý, nebezpečný, hoří, má malý dojezd a kdo si ho koupil, už další nechce. To jsou všechno mýty. Pravda je často opačná,“ tvrdí Pokorný.
Velký posun podle něj nastal hlavně u baterií. „Dnes máte pěti- nebo sedmiletý elektromobil a baterie je pořád na velmi vysoké úrovni, často přes 90 procent kapacity. Životnost může být klidně patnáct let,“ říká.
Češi nejsou proti. Jen čekají
Přestože počet elektromobilů roste, Česko za některými evropskými státy stále zaostává. Důvodem podle hostů není odpor k nové technologii, ale spíš opatrnost. „Český zákazník není konzervativní, je opatrný. Potřebuje zkušenost. Jakmile uvidí, že to funguje sousedovi, může přijít rychlá změna,“ míní Macenauer.
Právě osobní zkušenost je podle Rýdla často zlomová. „Lidé, kteří se elektromobilem nesvezli, často nevnímají komfort – ticho, jednoduchost a způsob, jakým auto funguje,“ říká. Dalším častým argumentem proti elektromobilům je dobíjení. Podle Rýdla ale česká infrastruktura už dnes není hlavní problém.
„Za tři a půl roku intenzivního ježdění se mi nestalo, že bych přijel k nabíječce a nemohl dobíjet. Ta infrastruktura dnes existuje,“ popisuje.
Výhodou elektromobilů mohou být podle hostů nižší provozní náklady, zvlášť při domácím nabíjení. Rozhodující je ale celkový způsob využívání auta. „Nemůžeme počítat jen cenu dobíjení. Elektromobil má vyšší vstupní investici. Na druhé straně jsou výrazně nižší servisní náklady,“ upozorňuje Rýdl.
Pokorný také připomíná, že se postupně rozvíjí i trh s ojetými elektromobily. „Zákazník už vidí, že ojetý elektromobil nemá technický problém a baterie vydrží,“ říká.
Jiné cesty pro nákladní dopravu
Budoucnost dopravy ale podle expertů nebude stát jen na jedné technologii. Vedle elektromobilů zůstává prostor například pro biometan nebo LNG. „U osobních aut CNG prakticky skončilo, protože nová vozidla se nevyrábějí. Ale u autobusů nebo nákladní dopravy může mít plyn pořád zajímavou roli,“ vysvětluje Pokorný.
Podle Macenauera je potřeba rozlišovat různé druhy dopravy. „Kamion s obrovským balíkem baterií a několika tunami navíc dnes nedává smysl. U dálkové dopravy může být LNG nebo biometan velmi racionální cesta,“ říká.
Rýdl očekává, že Evropa bude muset hledat více řešení najednou. „Osobní doprava cestu elektromobility má. Ale autobusová a nákladní doprava potřebují vlastní řešení. Každá část dopravy je specifická,“ uzavírá.