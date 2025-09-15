Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie

Premium

Fotogalerie 9

Tok energie může řidič sledovat prostřednictvím panelu uvnitř svého elektromobilu. (9. září 2025) | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Dáša Hyklová
Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro domácnosti a firmy. Tím by se dalo předejít kolapsu při blackoutu. Technologii, která to umožňuje, představila minulý týden společnost Frankensolar.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ve Zdibech u Prahy postavila firma Frankensolar na ploše před svou centrálou zastřešené parkovací místo, jehož střechu tvoří solární panely. Elektrický světlemodrý Ford Explorer je černým kabelem připojený na nabíječku a monitor uvnitř auta hlásí tok elektřiny.

„V tuto chvíli to auto vlastně vybíjíme a energii můžeme použít na spotřebu domácnosti, třeba na chod myčky nebo pračky,“ líčí Jiří Uldrich, produktový manažer společnosti. Zákazník pak nemusí mít doma velké úložiště baterií, potřebuje však obousměrnou DC nabíječku a kompaktní elektromobil.

Odborníci se shodují, že výrobci aut v tomto směru zaspali, a také, že podpora DC vybíjení je ještě v plenkách.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily

Áutosalon Mnichov 2025

VIDEO Pro starší generace Číňanů bylo ještě před pár lety jméno Volkswagen synonymem pro auto, Santana –...

Mercedes naučil géčko novým kouskům. Točí se jako tank a pohrdá pistolemi

Díky tradičním směrovkám shora na blatnících má řidič dobrý přehled o tom, kde...

VIDEO Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ...

Požárů letos výrazně přibylo. Na vině jsou neopatrnost i moderní technologie

Pět jednotek hasičů zasahovalo u požáru rodinného domu v Mrsklesích na...

Posezení u ohně pod pergolou v Otrokovicích skončilo v minulých dnech požárem. Oheň se rychle...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Konec výjimky. Majitelé elektroaut už musí v Plzni platit za parkování

Dobíjecích stanic pro elektromobily v Plzeňském kraji přibývá. V současné době...

VIDEO Majitelé elektromobilů přišli od 1. září po letech o možnost parkovat v Plzni zadarmo. Informoval o...

Designér vysvětluje vychytávky nové škodovky. Má kapotu jako supersport

Bateriový koncept

VIDEO Exkluzivně I sami škodováci uznávají, že se musíte do jejich nové studie Vision O trochu zakoukat. Na první...

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

My jsme ti, kteří zaostávají. Němci pracují méně než sousedi, odhalily statistiky

Image Němců coby usilovně pracujícího národa začíná brát za své. Země, která byla dlouhá léta synonymem píle, se nyní potýká s ekonomickou a existenční krizí. Potvrzují to i statistiky: ze 38 zemí...

15. září 2025

Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie

Premium

Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro domácnosti a firmy. Tím by se dalo předejít kolapsu při blackoutu. Technologii, která to umožňuje,...

15. září 2025

Ze státní kasy do Trumpovy kapsy. USA řeší střet zájmů amerického prezidenta

Návštěvy státníků v zahraničí jsou standardně nákladnou položkou a v případě Spojených států to platí dvojnásob. Agentura Bloomberg zmapovala, kam putují vládní výdaje na zajištění bezpečnosti,...

14. září 2025

Nemáme rádi turisty. Norské město se záští k cestovnímu ruchu netají

Do severního Norska cestuje více turistů než kdykoli předtím. Město Tromsø je například nejoblíbenější prázdninová destinace finských turistů a karavanistů. Bohužel ani tito severní sousedi se...

14. září 2025

Klesá úroda, rostou ceny. Klimatická krize trápí i indické čajové plantáže

Indický čaj se ocitá pod tlakem změny klimatu. Sklizeň v Asamu ohrožují sužující vedra i monzunové deště, což vede k rostoucím nákladům a horší kvalitě. Jak keře, tak pěstitelé se proto učí přežívat...

14. září 2025

Vyhozené roušky jako časovaná bomba. Tento odpad nelze ignorovat, varuje studie

Jednorázové roušky se staly jedním ze symbolů koronavirové pandemie. Nyní se ale ukazuje, že coby odpad jde o obrovskou chemickou časovanou bombu, která může mít vážné důsledky na životní prostředí i...

14. září 2025

Německo se připravuje na válku. Reviduje národní zásoby raviol

Německo se obává válečnického Ruska, a proto modernizuje svou armádu, nakupuje zbraně a nabírá vojáky. Uvažuje také o nových strategických zásobách konzervovaných potravin. Tváří v tvář ruské agresi...

14. září 2025

Vzpomínáte na knírek z mléka? Slavná reklamní kampaň se po třiceti letech vrací

Oblíbená reklamní kampaň na mléko Got Milk? zažívá comeback. Po třiceti letech se snaží zákazníky opět přimět k nákupu mléka a mléčných výrobků. Nyní však ve světle faktu, že prodej rostlinných...

14. září 2025

Měla malý stánek s bagetami na nádraží. Tam začal příběh sítě vyhlášených lahůdek

Premium

Dvě desítky poboček, přes 30 let historie, více než 400 zaměstnanců. Libeřské lahůdky se rozjely z nádražního stánku s bagetami ve velký rodinný byznys. Příběh paní Šindelářové a její firmy má pro mě...

14. září 2025

Podzim mění zájem cestovatelů. Odklánějí se od moře a touží po exotice

Podzimní zájem Čechů letos zaznamenal pár nečekaných zvratů. Propadla Amerika a naopak se v prodejích vyšvihlo Japonsko. Jiné trendy zůstávají stabilní: zkraje podzimu dominují evropská města, v...

14. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lososí sperma ovládlo nejen sociální sítě. Kosmetický trend budí kontroverze

Lososí sperma získává ve Spojených státech na popularitě. I díky sociálním sítím a doporučením celebrit se aplikace tohoto produktu stala nečekaným trendem ve světě krásy. Jihokorejská firma...

13. září 2025

V Jižní Koreji možná porodnost vyřešily firmy. Nabízejí až 1,5 milionu za dítě

Jižní Korea dlouhodobě bojuje s demografickou krizí. Obyvatelstvo asijské země rychle stárne, počet porodů na jednu ženu se loni sice zvýšil, ale jen o tři setiny na 0,75. Do řešení problému se...

13. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.