Ve Zdibech u Prahy postavila firma Frankensolar na ploše před svou centrálou zastřešené parkovací místo, jehož střechu tvoří solární panely. Elektrický světlemodrý Ford Explorer je černým kabelem připojený na nabíječku a monitor uvnitř auta hlásí tok elektřiny.
„V tuto chvíli to auto vlastně vybíjíme a energii můžeme použít na spotřebu domácnosti, třeba na chod myčky nebo pračky,“ líčí Jiří Uldrich, produktový manažer společnosti. Zákazník pak nemusí mít doma velké úložiště baterií, potřebuje však obousměrnou DC nabíječku a kompaktní elektromobil.
Odborníci se shodují, že výrobci aut v tomto směru zaspali, a také, že podpora DC vybíjení je ještě v plenkách.