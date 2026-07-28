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Digitalizace pokračuje. Elektroenergetické datové centrum spouští nové služby

Dáša Hyklová
  12:14
Tisková konference na MPO k druhému výročí zahájení sdílení elektřiny v...

Tisková konference na MPO k druhému výročí zahájení sdílení elektřiny v Česku. Elektroenergetické datové centrum spouští od srpna nové služby. | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Předseda představenstva Elektroenergetického datového centra Petr Kusý
Předseda představenstva Elektroenergetického datového centra Petr Kusý (11....
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Nově nemusí majitelé fotovoltaik vyrobenou elektřinu hned spotřebovat nebo levně odevzdat. V případě zájmu ji mohou začít chytře ukládat, pronajímat kapacitu své baterie a také se zapojit do vyrovnávání sítě. To vše automaticky pod dohledem Elektroenergetického datového centra. EDC od 1. srpna rozšiřuje své služby o tři klíčové novinky. Patří mezi ně akumulace energie, agregace technické flexibility a síťový semafor.

Od spuštění systému přes Elektroenergetické datové centrum v srpnu před dvěma lety nasdíleli Češi přes 137 gigawatthodin (GWh) elektřiny. Toto množství odpovídá celoroční spotřebě elektřiny přibližně 39 000 běžných domácností. Nový rekord padl letos v červnu, kdy objem sdílené elektřiny v Česku dosáhl 21 GWh, zaznělo na tiskové konferenci pořádané na ministerstvu průmyslu a obchodu.

„Sdílení se velmi dobře uchytilo, začátky byly složité, protože v roce 2024 téměř nikdo tuto činnost energetiky neznal. Dnes se o tom v Česku ví, ta mise byla úspěšná,“ sdělil Petr Kusý, výkonný ředitel EDC.

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Způsob sdílení v Česku je nastaven podle odborníků pro ty, kteří mají o něj zájem dobře a funguje spolehlivě. ​Objem nasdílené energie v Česku roste skokově, letos stouplo na téměř třiapůlnásobek oproti stejnému období předchozího roku. V systému je zaregistrováno 48 828 zájemců. Registrováno je již přes 28 tisíc skupin sdílení, přičemž většinu tvoří tzv. aktivní zákazníci jako například lidé posílající si elektřinu např. z chalupy do bytu nebo rodině, následovaní bytovými domy (SVJ) a většími energetickými společenstvími. Drtivá většina nasdílené energie pochází ze střešních a komunitních fotovoltaických elektráren. Výrobních míst v Česku je přes 30 tisíc a odběrných míst je aktuálně téměř 50 tisíc.

„EDC vzniklo nejen jako nástroj pro sdílení elektřiny, ale také s cílem být do roku 2030 jednou z klíčových digitálních platforem české elektroenergetiky,“ řekl René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky na MPO.

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Centrum spouští nové služby

Sdílení však nebylo hlavní důvod, proč Elektroenergetické datové centrum podle jejího výkonného ředitele Kusého vzniklo. EDC lze přirovnat k novému centrálnímu správci české elektroenergetiky. Úkolem tohoto rozhodčí je hlídat, aby všechno to množství solární a větrné energie v síti fungovalo bez komplikací. Nově, od 1. srpna začíná EDC evidovat velká i menší bateriová úložiště. Umožní tak vyhodnocovat data o tom, kdy a kolik energie se do baterií ukládá a čerpá.

Novinkou je také zapojení agregace flexibility. Vzniká systém pro agregátory, kteří mohou virtuálně propojit baterie, fotovoltaiky či tepelná čerpadla více majitelů a společně nabízet jejich výkon pro stabilizaci sítě. Místo toho, aby každá baterie fungovala zcela izolovaně, spojí se přes agregátora do jednoho virtuálního zdroje. Tento celkový výkon pak agregátor nabízí provozovateli přenosové soustavy (ČEPS) nebo na trhu s energiemi, a o zisk z této služby se rozděluje s majiteli zařízení.

Co je EDC

Elektroenergetické datové centrum slouží jako centrální digitální platforma, jakýsi datový mozek české energetiky. Vzniklo v reakci na rozvoj komunitní energetiky a schválení legislativního balíčku známého jako Lex OZE II. Spuštění registrací pro sdílení elektřiny mezi aktivními zákazníky, energetickými společenstvími a také v rámci bytových domů začala 1. srpna 2024. Od tohoto data funguje centrum v režimu dočasného řešení.

EDC také poskytuje technickou infrastruktur pro ukládání energie, zapojování bateriových úložišť a řízení flexibility sítě, což pomáhá předcházet přetížení a výpadkům. Bez EDC by nebylo možné decentralizovat energetiku a komunitní sdílení elektřiny technicky i účetně vyhodnocovat. Akcionáři EDC jsou rovným dílem provozovatel přenosové soustavy státní společnost ČEPS a regionální distributoři.

Od srpna začíná v rámci EDC fungovat také vizuální a datový nástroj, tzv. síťový semafor. Ten bude v 15minutových intervalech ukazovat, zda je síť v konkrétním místě volná, tehdy bude svítit zelená barva, anebo se blíží se limitům, což bude signalizovat žlutá, případně je přetížená a tehdy se již rozsvítí barva červená. Všechny tyto funkce slouží k tomu, aby se síť nepřetěžovala a aby majitelé baterií a obnovitelných zdrojů mohli na poskytování své flexibility vydělávat.

Zakázka na nový IT se ruší

Jak na tiskové konferenci uvedl generální ředitel EDC Pavel Šunda, centrum ruší zakázku s předpokládanou hodnotou 1,75 miliardy Kč na nový informační systém. Poptávalo ho pro zajištění nových služeb. Důvodem jsou zásadní změny v legislativě nebo financování.

„Nové služby to neohrozí, zajistíme je v rámci vlastního vývoje,“ uvedl ředitel. Dodavatele informačního systému a dalších souvisejících služeb začalo podle něj EDC hledat v červnu roku 2024. Vypsalo k tomu nadlimitní veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou 1,75 miliardy korun bez daně. S plným provozem se počítalo od poloviny roku 2026.

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„Výrazné legislativní změny a nové technické požadavky v oblasti energetiky posledních měsíců vedly k tomu, že předložené nabídky neodpovídají novým regulatorním požadavkům ani bezpečnostním standardům. Změna zadání v probíhajícím řízení by však představovala riziko porušení zásad transparentnosti a rovného zacházení,“ vysvětlil Šunda.

Do roku 2030 pak plánuje EDC zajistit správu a řízení dat až pro 15 nových služeb. Mezi nejdůležitější připravované funkce bude podle Šundy patřit například vytvoření jednotné platformy pro veškerá data v elektroenergetice nebo pomoc distributorům v zabezpečení lokální stability sítě. Dále centrum plánuje umožnit například účtování ceny elektřiny na úrovni čtvrthodinových úseků a efektivnější řízení ekonomiky výroby a spotřeby elektřiny.

„Smyslem dalšího rozvoje EDC je vytvořit datové prostředí, které bude odpovídat potřebám moderní energetiky. Ta už není založena jen na několika velkých zdrojích a pasivních odběratelích,“ zdůraznil Šunda. Jak dodal, je třeba umět bezpečně zpracovávat velké objemy dat, vyhodnocovat je v krátkých intervalech a poskytovat těm, kteří je potřebují pro fungování trhu, řízení sítí nebo pro poskytování nových energetických služeb.

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