Elektřinu už sdílí přes 13 tisíc uživatelů, zájem je o přenos z chalupy do bytu

Na střechách budov Teplárny České Budějovice nově fungují solární panely, které za rok vyrobí tolik energie, že by stačila na celoroční chod 75 průměrných českých domácností. | foto: Teplárna ČB

Sdílení elektřiny v Česku zavedla předloňská novela energetického zákona. V Česku je přes 3,7 milionu odběrných míst elektřiny. Sdílení je možné například v komunitě nebo je možné sdílet vlastní vyrobenou elektřinu na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu.

„EDC vznikalo skutečně na zelené louce. V první polovině roku jsme proto museli stihnout sestavit tým, zprovoznit web pro veřejnost, spustit call centrum pro zájemce o sdílení a především vytvořit IT systém, schopný v řádu desítek minut zpracovávat velké objemy naměřených dat,“ uvedl předseda představenstva EDC Petr Kusý. Bez centra by podle něj bylo pro sdílení zapotřebí vybudovat systém u všech provozovatelů sítí, což by vyšlo výrazně dráž.

Na konci loňského roku bylo ke sdílení elektřiny podle dat EDC zaregistrováno 14 246 zájemců, uzavřenou smlouvu jich z toho mělo 13 009. V závěru roku centrum evidovalo také 6742 výrobních a 9810 odběrných míst. Největší zájem o sdílení mají zákazníci v rámci jedné nebo více vlastních nemovitostí, kterých je zaregistrováno 5492. Druhou nejpočetnější skupinou jsou bytové domy, kterých je přihlášeno 297.

„Závěr roku prokázal, že sdílení vnímají jako zajímavou příležitost k efektivnímu nakládání s elektřinou také subjekty z oblasti veřejné správy, firem nebo větší skupiny zájemců. Ty se začaly sdružovat do prvních takzvaných energetických společenství,“ upozornil Kusý.

Na Energetickém regulačním úřadu (ERÚ) se dosud zaregistrovalo přibližně 20 energetických společenství. „Abychom začátky energetickým společenstvím usnadnili, připravili jsme základní tipy a informace na našich internetových stránkách. Informační servis přitom budeme během letošního roku dále rozšiřovat. Za zmínku stojí také odborné workshopy, které pravidelně úřad pořádá,“ říká předseda Rady ERÚ Jan Šefránek.

Elektroenergetické datové centrum funguje v dočasném módu, který umožňuje sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky mezi aktivními zákazníky, výrobci elektřiny a v energetických společenstvích. S plným provozem, který bude zahrnovat také služby akumulace či agregace elektřiny, se počítá od poloviny roku 2026.