Sledujeme tisíce elektráren. Šéf datového centra o transformaci energetiky v Česku

Předseda představenstva Elektroenergetického datového centra Petr Kusý | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Dáša Hyklová
Proměny české energetiky způsobené novými elektrárnami i toky elektřiny v celé energetické soustavě pomáhá už přes rok řešit Elektroenergetické datové centrum (EDC). „Jsme na začátku a sdílení elektřiny je pouze zlomek toho, co budeme dělat v budoucnu. To hlavní, kvůli čemu EDC vzniklo, teprve přijde,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz předseda představenstva Petr Kusý.

Jedním z hlavních úkolů Elektroenergetického datového centra bude v dalších letech podle jeho šéfa distribuce dat a poskytování servisu všem potřebným a zainteresovaným na trhu. A to především v zájmu bezpečného řízení energetické sítě.

„Aktuálně se věnujeme funkcionalitě sdílení elektřiny, což lze přirovnat k první vlaštovce moderní energetiky,“ zdůrazňuje Kusý. Jak dodává, EDC při rozjedu pomáhali jeho akcionáři, kterými jsou provozovatel přenosové soustavy ČEPS a provozovatelé regionálních distribučních sítí ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce. „Bez nich bychom termín pro spuštění sdílení uložený zákonem nezvládli,“ přiznává.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

11. září 2025

Sledujeme tisíce elektráren. Šéf datového centra o transformaci energetiky v Česku

Proměny české energetiky způsobené novými elektrárnami i toky elektřiny v celé energetické soustavě pomáhá už přes rok řešit Elektroenergetické datové centrum (EDC). „Jsme na začátku a sdílení...

11. září 2025

