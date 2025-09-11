Jedním z hlavních úkolů Elektroenergetického datového centra bude v dalších letech podle jeho šéfa distribuce dat a poskytování servisu všem potřebným a zainteresovaným na trhu. A to především v zájmu bezpečného řízení energetické sítě.
„Aktuálně se věnujeme funkcionalitě sdílení elektřiny, což lze přirovnat k první vlaštovce moderní energetiky,“ zdůrazňuje Kusý. Jak dodává, EDC při rozjedu pomáhali jeho akcionáři, kterými jsou provozovatel přenosové soustavy ČEPS a provozovatelé regionálních distribučních sítí ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce. „Bez nich bychom termín pro spuštění sdílení uložený zákonem nezvládli,“ přiznává.