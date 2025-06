Střední Čechy jsou laboratoř hromadné dopravy. Po elektrických autobusech přijíždí i vodíkové

Ve slovinském Mariboru se člověk dostane na sjezdovku městskou hromadnou dopravou. Červený autobus s číslem 6 končí u dolní stanice lanovky. Zastávka má poněkud netradiční tvar, nad silnici totiž vybíhá masivní kovové rameno. Když cestující vystoupí, zvedne se nad střechu dvounápravového stroje pantograf, který se přitiskne k rameni. Červené Iveco je totiž na baterky a stání na konečné zastávce využívá k dobíjení akumulátorů.

„Pro Kladno připravujeme stejné řešení. I tady budou dobíjecí pantografy na dvou na konečných stanicích. Cílem je využít prostoj k rychlému dobití akumulátoru autobusu. Hotovo by mělo být do konce tohoto roku,“ vysvětluje David Veselý ze společnosti ČEZ ESCO. Firma je ve středočeském městě dodavatelem dobíjecích zařízení pro flotilu elektrických autobusů. Městský dopravní podnik totiž investoval do 16 vozidel v hodnotě 232 milionů korun. Kladno se tak pustilo do dosud největšího jednorázového nákupu elektrických autobusů pro městskou dopravu v Česku.

„Postavili jsme pro ně v areálu ČSAD v části Dubí dobíjecí stanici. Je v ní devět ultrarychlých stojanů, každý o výkonu 150 kW. Většina autobusů se stihne nabít přes noc a díky městskému provozu vydrží na jednu baterku až do konce linky. Teď jsou dobíjecí stanice tak rychlé, že se baterie částečně nabije během povinné přestávky. Řidiči si autobusy k elektrické síti připojují sami, jako dřív sami tankovali naftu,“ vysvětluje Veselý. Další města o stejné technologii uvažují, ČEZ ESCO teď jedná například s Mělníkem.

Zelený vodík v Mníšku pod Brdy

Zároveň by měla koncem roku 2025 začít ve Středočeském kraji jezdit největší flotila vodíkových autobusů v Česku. Tvoří ji deset vozů a budou cestující vozit kolem Mníšku pod Brdy. Náklady na technicky neobvyklé řešení přesáhnou 154 milionů korun, většinu by jich měla pokrýt evropská dotace.

„Zelený vodík je vodík vyrobený pomocí energie z obnovitelných zdrojů. Na jeho výrobu v tuto chvíli počítáme s elektřinou z fotovoltaických, větrných či vodních elektrárny. Tady v Mníšku to bude z vodní elektrárny,“ popisuje základní stavební kámen projektu Veselý. Zařízení na výrobu vodíku, elektrolyzér, má podle současných plánů přímo v areálu dopravce, kde budou autobusy tankovat.

„Dopravce je inovativní, kraj je podobným projektům nakloněný. Kolem Mníšku je kopcovitý terén, takže je to optimální lokace na pilotní projekt tohoto typu. A dokonce bych řekl, že místní projekt vodíkových autobusů spíš přivítali, než aby se jej báli,“ dodal Veselý.

O alternativní dopravu nahrazující vozy se spalovacími motory už podle Veselého projevila zájem i další tuzemská města. Elektrobusy v současnosti už fungují např. V Písku, Třinci nebo v Přerově.

Budou moci v Mníšku pod Brdy tankovat svá vodíková auta i obyčejní řidiči? Za jak dlouho na sebe začne vydělávat solární panel? Proč jsou teď hitem mezi investory bateriová úložiště? A jak je možné nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu na střechu, která nemá požadovanou nosnost? To vše se dozvíte v podcastu Industrial.