Vzestup a pád elektra Okay. Podnik nezvládl přechod na prodej přes internet

Na vrcholu slávy měl více než 150 prodejen v Česku i na Slovensku, roční obrat 146 miliard korun a zaměstnával přes 1 500 lidí. To vše je nyní minulost. Řetězec s elektronikou Okay miliardáře a podnikatele Jindřicha Životského vstoupil do insolvence a ukončil svoji činnost.