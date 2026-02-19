Většina lidí řeší elektřinu jednou ročně při vyúčtování. Platí zálohy a doufají, že nepřijde nedoplatek. S takovým tarifem ale nikdy nedosáhnou na skutečnou čistou cenu elektřiny. Přitom právě zde se skrývá možnost, jak znatelně ušetřit – díky produktům postaveným na aktuálních tržních neboli spotových cenách. Nemusíte přitom být energetický expert ani mít chytrý elektroměr. Díky změnám na trhu se k běžným domácnostem znovu dostávají tarify s odvozenými hodinovými cenami, na které dosáhne každý.
Trh je levnější než dlouhodobé nabídky
Aktuální tržní cena elektřiny na další den není stálá. Ani během roku, ani během jednotlivých dnů. Ve skutečnosti se mění každých 15 minut – podle toho, jaká je situace v síti. Když je malá výroba a velká spotřeba, je elektřina drahá. Když je naopak spotřeba malá, ale vyrábí se hodně, její cena klesá. Typicky v noci, ale také například ve chvílích, kdy svítí slunce a fouká vítr, což prudce zvyšuje výrobu ze solárních a větrných elektráren. Právě toto chování trhu otevírá prostor, jak ušetřit. V dlouhodobém horizontu jsou totiž aktuální tržní ceny nižší než fixované ceníky a tarify na dobu neurčitou. Neobsahují v sobě rizikové přirážky.
Nejefektivnější je mít chytrý elektroměr s průběhovým měřením, díky němuž můžete mít spotový tarif a platit podle toho, kdy jste elektřinu odebírali a kolik v ten moment stála. Právě tak, jak se každých 15 minut mění její cena na trhu.
V zahraničí, například ve Skandinávii, je přitom tento model naprosto běžný a velmi populární. Domácnosti tam oceňují transparentnost, absenci vysokých marží a svobodu, protože se nemusejí fixovat a upisovat smlouvami na roky dopředu.
Od fixací k reálným cenám
V Česku se o účtování elektřiny podle aktuálních tržních cen dlouhodobě zasazuje společnost bezDodavatele. Jako tuzemský průkopník v této oblasti systematicky hledá způsoby, jak dostat aktuální tržní cenu elektřiny ke všem typům domácností. Místo složitých ceníků nebo uzamykání zákazníků do fixních tarifů nabízí otevřený a transparentní model, který reaguje na aktuální vývoj cen elektřiny.
Rozšiřování tohoto obchodního principu je navíc v souladu s doporučením Mezinárodní energetické agentury i Národním akčním plánem pro chytré sítě, protože podporuje stabilitu sítě s větším podílem obnovitelných zdrojů. Bez toho v Česku nevznikne udržitelná energetika srovnatelná s dalšími vyspělými evropskými zeměmi. Spotřebitelé nejsou jen pasivními plátci, nýbrž aktivními účastníky trhu. Přesouváním své spotřeby do levnějších hodin nejen šetří, ale přirozeně stabilizují síť a zlepšují využívání obnovitelných zdrojů.
„Zpřístupnění aktuálních tržních cen může lidem přinést výhodnější cenové podmínky a zároveň je edukovat v tom, jak trh funguje. Edukovaný spotřebitel je lépe připravený a ochotný pomáhat s přechodem na chytrou energetiku a zároveň posiluje férové tržní prostředí,“ říká Libor Holub, CEO společnosti bezDodavatele.
Odebírání elektřiny za aktuální ceny přináší výhody spotřebitelům napříč trhem. Výrazně se vyplatí například majitelům rodinných domů s fotovoltaikou, kteří potřebují nejen odebírat, ale taky prodávat výrobní přebytky. Díky aktuálním tržním cenám mohou běžně ušetřit vyšší jednotky tisíc korun ročně. Společnost bezDodavatele má ale řešení i pro obyvatele bytů či chataře a chalupáře.
Hodinovky: Tržní ceny i do bytů bez měřáku
Proč mít tarif 24/7
Výše zmíněná instalace průběhového elektroměru není jediný způsob, jak odebírat elektřinu za aktuální tržní ceny. Ti, kdo nemají průběhový elektroměr, mohou využívat ceny hodinové. Dříve byly přístupné pouze domácnostem s průběhovým měřením, od října 2025 to ale neplatí. Je to právě díky tomu, že trh přešel na obchodování po 15 minutách a z „hodinovek“ se staly ceny odvozené. Odvozené proto, že hodinová cena je spočítaná jako průměr daných 15minutových spotových cen.
Společnost bezDodavatele nabízí hodinové ceny v tarifu 24/7. Přejít na něj lze během pár minut online a nepotřebujete ani chytrý měřák. Spotřeba se totiž do hodin rozpočítá zpětně podle typových diagramů. To jsou „šablony“ vystavené státem zřízeným Operátorem trhu s energiemi na základě měření u typových spotřebitelů a statistik o spotřebním chování. „Zákazník tak není vystaven riziku, že by mu byla zpětně přiřazena nepřiměřená spotřeba v nejdražších hodinách. Navíc může odstoupit od smlouvy ihned a bez sankcí,“ dodává Libor Holub.
Mimořádně atraktivní jsou hodinové ceny pro obyvatele bytů, kteří tvoří skoro 65 procent českého trhu. Zatímco u dominantních dodavatelů platíte měsíčně stálé poplatky kolem 130 Kč bez DPH, u bezDodavatele odpovídá tato částka cca 80 Kč. V součtu s úsporou na samotné silové elektřině tak menší byt ušetří kolem 1 000 Kč ročně a běžná domácnost i více než 1 500 Kč. Přechod na aktuální tržní ceny se tím pádem prokazatelně vyplatí i bez vysoké spotřeby v rodinném domě.
Dlouhodobá síla spotových cen
Aktuální tržní ceny na následující den nejsou jen nástroj pro úsporu. Přinášejí transparentnost, jasnou vazbu na trh a podporují energetiku, v níž mají domácnosti přehled a motivaci přizpůsobit svou spotřebu. Na tom staví bezDodavatele i další služby. „Plánujeme nový produkt Chytrý bojler. Ten při kombinaci s tarifem SPOT a chytrým řízením umožní další úspory. Ohřev vody v bojleru totiž přesune do nejlevnějších hodin,“ uzavírá Libor Holub.