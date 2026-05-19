Vývoj na spotovém trhu s elektřinou ovlivňovala v posledních týdnech kombinace jarního počasí a volných dnů. Podniky a továrny měly sice v průběhu květnových svátků zavřeno, slunce však svítilo a foukal vítr. Solární a větrné elektrárny v Evropě včetně Česka, Německa a Francie výrobu nezastavovaly.
V síti vznikl v některé dny obrovský přebytek energie a v aukci na burze byla elektřina za zápornou cenu, například i za -500 eur za megawatthodinu. Ten, kdo tuto elektřinu odebral, dostal zaplaceno. Loni bylo v Česku rekordních 348 hodin se zápornou cenou. Letos tento trend pokračuje.
„Zaznamenali jsme situace, kdy byly ceny elektřiny v určitých hodinách záporné a domácnosti s dynamickým tarifem mohly velmi levně nebo dokonce se zápornou cenou ohřívat vodu či nabíjet akumulační zařízení,“ konstatuje Lubomír Káňa, jednatel a spolumajitel společnosti Electree.
|
Jak se v Česku sdílí elektřina. Od srpna přijdou změny, slibuje datové centrum
Byli i zákazníci, kteří v některé dny ráno vypustili část teplé vody z bojleru, aby ji mohli během odpoledních záporných cen znovu ohřívat. V praxi tak využili bojler jako jednoduchou tepelnou baterii. Elektroměr se sice točil, ale v jejich prospěch. Za to, že spálili elektřinu na ohřev nové studené vody, jim obchodník s energiemi připsal peníze, nebo snížil částku na faktuře. Pro přenosovou soustavu je to totiž v daný moment záchrana. „Nejde o plýtvání energií, ale o využití období, kdy je v síti přebytek výroby, který by jinak bylo nutné omezovat,“ vysvětluje Káňa.
Spot není pro každého
Zastánci obnovitelných zdrojů energie souhlasí, že masové vypouštění stovek litrů horké vody do kanálu je ekologický nesmysl a kvůli vodnému a stočnému má i své ekonomické limity. Navíc, aby tak zákazník mohl postupovat, musí mít dynamický tarif, kdy se cena mění podle aktuálního vývoje na burze a také průběhové měření. Standardní staré elektroměry totiž neumějí poznat, v jakou hodinu domácnost elektřinu pálila. Pokud má tedy zákazník fixovanou cenu, vypouštěním horké vody z bojleru by plýtval jak vodou, tak i vlastními penězi, protože by platil stále stejně bez ohledu na ceny na burze.
Tarify se spotovým určením ceny nejsou zdaleka pro každého. „U ČEZ Prodej dlouhodobě patří k produktům, o které mají zákazníci úplně nejmenší zájem. Počet klientů se dlouhodobě pohybuje v řádu nižších stovek,“ říká Ondřej Svoboda, mluvčí ČEZ.
Jak zdůrazňuje, ceny za odebranou elektřinu se na spotových produktech odvíjejí podle aktuálních pohybů na trhu a zákazník proto nemá žádnou jistotu, kolik bude elektřina stát v následujících dnech a měsících. „Zvlášť v krizových situacích, jakou je i současný konflikt na Blízkém východě, tak hrozí, že se ceny výrazně zvýší a domácnost bude náhle přeplácet,“ uvádí Svoboda. „Naše zákazníky se spotovým tarifem jsme hned po začátku konfliktu kontaktovali a na toto nebezpečí je upozornili. Část domácností v reakci na tuto naši aktivitu svůj produkt v začátcích krize včas změnila,“ dodává.
Jakub Odložilík, ředitel TEDOM energie uvádí, že počet zákazníků na spotových produktech u této společnosti nyní stagnuje. „Nejde však o nic dramatického, aktuálně nevidíme důvod, proč by zákazníci měli ze spotu hromadně odcházet. Situace na trhu spíše potvrzuje, že spot může být pro řadu zákazníků výhodný i v období zvýšené nejistoty,“ říká. Výraznější změnu by očekával až ve chvíli, kdyby se napětí na Blízkém východě nepodařilo uklidnit před začátkem zimy.
|
Elektřiny je moc, úložišť málo. Ceny klesly na rekordně nízkou úroveň
„Spotové produkty u nás využívají hlavně firmy. I za současné situace je vnímáme jako rozumné řešení, zejména pro ty zákazníky, kteří umějí pracovat se spotřebou v průběhu dne. Dopolední a časně odpolední ceny bývají mnohdy velmi výhodné i kvůli stále lepšímu počasí,“ vysvětluje Odložilík.
Tisíce kilometrů zdarma
V případě, že si zákazníci troufají na spotové tarify, záporné ceny elektřiny v teplejších měsících jsou pro ně bonusem. Možností, jak toho využít, je více. „Nejjednodušší je nabíjení elektromobilu nebo již zmiňovaný ohřev vody. U řady domácností se například bojler spíná automaticky v momentě, kdy je elektřina nejlevnější nebo když má vlastní fotovoltaika přebytek,“ popisuje Lubomír Káňa z Electree. Dalšími způsoby jsou ukládání energie do domácích baterií, provoz klimatizací a bazénových technologií nebo prostý přesun energeticky náročných činností do levnějších hodin.
„Zajímavý trend vidíme také u firem, které se zaměřují na chytré chlazení, akumulaci tepla nebo dynamické řízení spotřeby ve výrobě,“ dodává.
Společnost nabízí také tarif Home Electree DRIVE zaměřený právě na hodiny s nulovou nebo zápornou cenou elektřiny. „Když jej využijete ve správnou chvíli, můžete jezdit tisíce kilometrů prakticky bez nákladů,“ uvádí Electree na svých webových stránkách. Základní podmínkou je samozřejmě elektromobil a ideálně také možnost domácího nabíjení. Výhodou je i fotovoltaika a domácí baterie, nejsou však podmínkou. Nezbytnou nutností je naopak průběhové měření, které u chytrého elektroměru není možné.
|
Proč dražší plyn zvedá v Evropě ceny elektřiny. Sílí volání po změně
Produkt začala firma připravovat během loňského roku. První myšlenka však vznikla dříve a sice v době, kdy se na evropských trzích začaly výrazněji objevovat nulové a záporné ceny elektřiny.
„Pracovali jsme na tom přibližně rok. Nejde jen o samotný tarif, ale hlavně o kombinaci predikcí cen, práce s daty z trhu, chytrého řízení spotřeby a napojení na technologie zákazníka,“ říká Káňa. Jak dodává, velkou část práce netvoří jen technologie samotná, ale také edukace zákazníků. „I dnes mnoho lidí překvapí, že mohou nastat situace, kdy dodavatel zákazníkovi za spotřebu elektřiny fakticky platí,“ konstatuje Káňa.
Na trhu dnes existuje řada chytrých řešení a wallboxů, které umějí reagovat na cenu elektřiny nebo řídit nabíjení automaticky. „My se snažíme být hlavně partnerem, který zákazníkovi dodává správný tarif, data a také informace o trhu. V aplikaci například zobrazujeme ceny elektřiny dopředu a notifikacemi upozorňujeme na výhodné hodiny pro nabíjení nebo vyšší spotřebu,“ vysvětluje.
|
Španělsko je premiant ve výrobě elektřiny z větru. Chce být vzorem pro ostatní
Společnost na aplikaci stále pracuje. Majitelé elektromobilů si v ní nově mohou nastavit parametry svého vozu i nabíjení – například průměrnou spotřebu nebo výkon domácí nabíječky. Díky tomu získají přesnější přehled o nákladech na ujetý kilometr při nabíjení v konkrétním čase, což také ukáže na rozdíl mezi běžným a chytrým nabíjením.
„Naší snahou je lidem ukázat, že energetika se mění. Dříve bylo důležité hlavně to, kolik elektřiny člověk spotřebuje. Do budoucna bude stále důležitější i to, kdy ji spotřebuje. A právě v tom vidíme obrovský potenciál pro domácnosti s elektromobily, bateriemi nebo chytrým řízením spotřeby,“ vysvětluje Káňa. Podle něj elektřina začíná fungovat podobně jako doprava nebo letenky. „Kdo umí být flexibilní anebo naopak dobře plánovat a využije správný čas, může výrazně ušetřit,“ dodává.
Podle Jakuba Odložilíka současná situace ukazuje rozdíl mezi fosilními palivy, u kterých je Evropa závislá na dovozu, a obnovitelnými zdroji, které umožňují vyrábět energii lokálně. „Zákazníci s fotovoltaikou a elektromobilem tuto výhodu na úsporách samozřejmě cítí, zejména v období vyšších cen paliv. Neřekl bych ale, že se někdo ze zdražování raduje. Vyšší ceny dopadají takřka na všechny sektory ekonomiky,“ uzavírá.