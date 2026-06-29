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Určit konec plynu je absurdní. Zaskočí, až nebude foukat a svítit, míní šéf energetiků

Dáša Hyklová
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Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR (18. června 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Na poslední valné hromadě ČEZ se Josef Kotrba, nezávislý odborník působící roky v energetickém sektoru, stal jedním z nových členů dozorčí rady společnosti. Bez ČEZ si českou energetiku nelze představit, zdůrazňuje. Za Svaz energetiky ČR s nově nastavenými změnami tarifní struktury souhlasí, i když má výhrady k detailům. „Nicméně základní princip, že každý by měl platit za náklady, které v elektrizační soustavě vyvolává, je zdravý a spravedlivý,“ říká v rozhovoru pro iDNES Premium.

Jak vnímáte plány na tzv. znárodnění společnosti ČEZ?
Z titulu svého členství v dozorčí radě to dopodrobna komentovat nemohu. Ale to, že nějakou firmu rozdělíte na části, které jsou různě atraktivní pro různé investory, to je věc, která se dělá a dává smysl. V Německu v lednu 2016 rozdělili tamní energetický gigant E.ON na část s fosilními zdroji, která dostala název Uniper, a ta druhá zelená a moderní část se zaměřením do budoucna si ponechala název E.ON. To se trochu podobá tomu, co se chystá v ČEZ. V telekomunikacích se obdobně rozdělily třeba česká O2 a globálně Vodafone. Kdybych to shrnul, princip rozdělení je naprosto rozumný, samozřejmě ďábel se skrývá vždy v detailu, ale i když ty detaily budu znát, tak se o ně nebudu moci podělit.

Netvařme se, že mít elektřinu a plyn kdykoliv k dispozici je samozřejmost. Není.

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