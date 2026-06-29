Jak vnímáte plány na tzv. znárodnění společnosti ČEZ?
Z titulu svého členství v dozorčí radě to dopodrobna komentovat nemohu. Ale to, že nějakou firmu rozdělíte na části, které jsou různě atraktivní pro různé investory, to je věc, která se dělá a dává smysl. V Německu v lednu 2016 rozdělili tamní energetický gigant E.ON na část s fosilními zdroji, která dostala název Uniper, a ta druhá zelená a moderní část se zaměřením do budoucna si ponechala název E.ON. To se trochu podobá tomu, co se chystá v ČEZ. V telekomunikacích se obdobně rozdělily třeba česká O2 a globálně Vodafone. Kdybych to shrnul, princip rozdělení je naprosto rozumný, samozřejmě ďábel se skrývá vždy v detailu, ale i když ty detaily budu znát, tak se o ně nebudu moci podělit.
Netvařme se, že mít elektřinu a plyn kdykoliv k dispozici je samozřejmost. Není.