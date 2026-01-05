Spotřeba elektřiny loni rostla, kopírovala růst HDP, uvádí energetická skupina

  18:00
Spotřeba elektřiny v Česku loni meziročně rostla. Ve srovnání s rokem 2024 se spotřebovalo o 3,2 procenta elektřiny více, po očištění o vliv počasí to bylo o 2,5 procenta. Stále je však nižší než v období před energetickou krizí. Loni rostla meziročně i spotřeba plynu, a to o osm procent, po očištění o vliv počasí ale pouze o 2,2 procenta, uvádí energetická skupina Amper ve své tiskové zprávě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Trend, kdy spotřeba v daném měsíci roste proti stejnému měsíci předchozího roku, trvá již od září 2024. Proti období před energetickou krizí, tedy letům 2017 až 2021, však byla spotřeba stále nižší o 6,3 procenta. Úspory jsou dané masivním rozvojem fotovoltaických systémů a řadou projektů pro snížení energetické náročnosti budov.

Zakladatel energetické skupiny Amper Jan Palaščák upozorňuje, že růst výroby elektřiny víceméně kopíruje růst českého HDP. „Spotřebu elektřiny jsme používali jako dobrý údaj pro odhad výkonnosti ekonomiky v době začátku covidové pandemie a prvních uzavírek. Ukazuje se, že to funguje i nyní a růst spotřeby elektřiny je dobrým ekonomickým znamením do dalších měsíců,“ uvádí.

Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Loni ovšem klesl podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, voda, vítr), meziročně o 3,5 procenta. Celkově se vyrobilo 6540,1 GWh, které pokryly spotřebu v Česku z 9,7 procenta. Důvodem poklesu je hlavně nízká výroba ve vodních elektrárnách kvůli dlouhodobému hydrologickému suchu, meziročně o 41 procent nižší, proti letům 2016 až 2023 o čtvrtinu. Na celkové výrobě z obnovitelných zdrojů se vodní elektrárny podílely devíti procenty.

Energie vyrobené z fotovoltaiky přibývá

„Tak výrazný deficit proti celému období 2016 až 2024, které bylo z velké části suché, značí významnost loňského hydrologického sucha. To je samozřejmě nebezpečné pro zajištění dodávek elektřiny v budoucnosti, protože vodní zdroje se stávají dosti variabilní a nespolehlivé,“ řekl datový analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl.

Ač loni výroba z obnovitelných zdrojů klesla, stále je znát výrazný nárůst proti dřívějšímu období. Proti letům 2016 až 2023 se takto vyrobilo o 36 procent více energie, a to převážně díky fotovoltaice. Její podíl činil téměř 72 procent. Meziročně se výroba z fotovoltaiky zvýšila o 20 procent, přičemž instalovaný výkon se zvýšil o 22 procent.

Spotřeba uhlí byla loni rekordní, navzdory přechodu na čistou energii, říká zpráva

„V letních měsících je výroba dokonce skoro dvojnásobná, což při objemu výroby není zanedbatelné číslo. To byl také jeden z důvodů častých nulových či záporných cen elektřiny v létě,“ řekl Rajdl.

Loni rostla meziročně i spotřeba plynu, a to o osm procent, po očištění o vliv počasí ale pouze o 2,2 procenta. I když loňský rok nebyl nijak studený, proti dvěma předchozím rekordně teplým rokům chladnější byl. Proti období před energetickou krizí je spotřeba konstantně nižší zhruba o 15 až 20 procent. „Ve třetím kvartále to bylo loni dokonce o 22,3 procenta, což by mohlo naznačovat, že lidé stále více oddalují začátek topné sezony,“ míní Rajdl.

Skupina Amper vychází při svých výpočtech a analýzách z veřejně dostupných dat. Data o spotřebě elektřiny čerpá od společnosti ČEPS, o plynu získává aktuální data od firmy NET4GAS. Zároveň pracuje s daty Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a společnosti ČEZ.

4. ledna 2026

