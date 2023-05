Zlevňování energií pokračuje, polepší si i zákazníci na době neurčité

Aktuální zlevnění společnosti Centropol se týká jejích stávajících zákazníků. Domácnosti pro získání výhodnější ceny nemusí nic dělat. Jde totiž o produkt s nefixovanou cenou, kterou dodavatel mění podle vývoje cen na trhu.

U plynu bude cena od 29. května činit 2 419 korun na megawatthodinu (MWh) včetně DPH. U elektřiny s účinností od 1. června půjde o 5 457 korun za MWh včetně DPH. Jde o ceny za silovou složku energie, k tomu ještě domácnost ve vyúčtování platí taky za distribuci a ostatní regulované poplatky.

Malý byt, který plynem vytápí, vaří a ohřívá na něm vodu by celkem ročně za plyn zaplatil zhruba 22 tisíc korun. Nutno poznamenat, že Centropol teď ceníky na dobu neurčitou mění skoro každý měsíc. Ještě v druhém čtvrtletí roku 2023 bude ceny zřejmě snižovat. Naopak se začátkem chladných podzimních měsíců může ceny zase zvyšovat. Konečný účet za zemní plyn se tak v tuto chvíli spočítat nedá.

Co se týče elektřiny, rodinný domek, který s ní svítí, vaří na ní, používá ji pro věžné spotřebiče, ohřev vody i vytápění, by teoreticky u Centropolu ročně zaplatil 64 580 korun, pokud by se cena celý rok nehýbala.

Co se týče ostatních dodavatelů, z těch velkých zatím nejlevnější ceník na dobu neurčitou nabízí E.ON. Stejný rodinný domek svítící, vařící, ohřívající a vytápějící elektřinou, by u něj ročně teoreticky nechal 63 669 korun.

„Smlouva na dobu neurčitou, která má ze zákona tříměsíční výpovědní lhůtu, je v současné době z hlediska zákazníka výhodná. Je možné, že velkoobchodní ceny energií ještě mírně poklesnou a zájemci tak případně stihnou uzavřít novou smlouvu s fixovanou cenou ještě před topnou sezónou. Fixované produkty je vhodné uzavírat na krátké období jednoho nebo maximálně jednoho a půl roku,“ radí člen představenstva Centropolu Jiří Matoušek.

Server Lidovky.cz ve středu upozornil na to, že dodavatelé jsou teď ochotní lidem nabídnout „podpultové“ ceny, tedy levnější, než jaké mají napsané v oficiálních cenících. Podle zkušeností zákazníků stačí prý s dodavatelem vyjednávat a poukázat na ceny konkurence.

Na trhu se navíc objevil nový typ kontraktů od alternativních dodavatelů. Jde o fixaci ceny na jeden měsíc, která se odvíjí od aktuálně velmi levných cen na spotovém trhu. Pokud se tedy domácnost rozhodne vybrat si nového dodavatele, má hned několik možností. Úplně opačná situace panovala touto dobou v loňském roce, kdy trh s elektřinou a plynem zamrzl.