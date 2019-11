Elektřina znovu zdraží. Přestupem k jinému dodavateli lze ušetřit

Zdražení elektrické energie částečně tlumí pomalejší růst regulovaných složek ceny, které tvoří zhruba polovinu celkové částky na faktuře.



Plyn by naopak mohl napřesrok zlevnit. Ovšem pouze za předpokladu, že prodejci budou při výpočtu svých cen vycházet z indikativních cen plynu, jež propočítal Energetický regulační úřad. Férová cena komodity, kterou úřad ve čtvrtek zveřejnil, je pro první čtvrtletí o desetinu nižší než letos na začátku roku.

Pokud jde o změnu cen, jde pouze o odhady, dodavatelé mají na zveřejnění nových ceníků stále čas. Navíc mohou ceny měnit i v průběhu roku. Do cen pro koncové spotřebitele se postupně promítá růst burzovních cen elektřiny, za nímž je skokové zdražení povolenky na vypouštění emisí CO 2 .

Změny se netýkají domácností, které si ceny zafixovaly na více let. Jim se od ledna zvedne pouze regulovaná složka, to je u elektřiny v průměru o 1,3 procenta a u plynu 0,5 procenta. Růst odráží například investice do síťové infrastruktury.



Lidé nejvíc mění dodavatele na konci roku

Stále však platí, že lidé, kteří víceletý závazek nemají nebo jim právě končí, mohou ušetřit přechodem k jinému dodavateli. „Na trhu existují dva typy dodavatelů – menší, kteří se snaží získat nové zákazníky zejména nízkou cenou, a pak ti větší dodavatelé, kteří kombinují standardní cenu s přidanými službami pro zákazníka,“ říká analytik srovnávacího portálu Ušetřeno.cz Tomáš Suchý.

Nabídky dodavatelů se podle něho liší také strukturou produktu. „Například tím, zda je cena garantována nebo na jak dlouho je smlouva uzavřena. Současně se odlišují různými benefity, které může zákazník čerpat. Jde například o různé asistenční služby, řemeslné práce, pojištění,“ dodává Suchý.

„Počet změn dodavatele je tradičně nejvyšší na přelomu roku, kdy dochází k cenovým změnám. I nyní tomu tak bude. Lidé zpozorní a někteří se poohlížejí, zda není výhodnější možnost. Za tu trochu námahy se to vyplatí,“ říká Jiří Gavor, analytik ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

„Myslím si, že počet změn dodavatele nadále poroste. Jednak budou určitě přibývat ‚první změny dodavatele‘ z důvodu většího povědomí. A jednak se samozřejmě zvyšuje počet klientů, kteří si náklady pečlivě hlídají a mění dodavatele podle výhodnosti nabídky,“ říká člen představenstva Energie ČS Jan Kovalský.

Rekordní loňský rok

Ještě větší počet změn dodavatele podle něj stále ještě brzdí v mnoha případech složitější legislativní rámec. „Nicméně s větším tlakem na náklady a obecně i na omezené možnosti pracovního trhu bude určitě i větší tlak na zjednodušení procesu a hlavně jeho automatizaci,“ říká Kovalský.

Z pohledu počtu změn dodavatele byl loňský rok rekordní. Dodavatele elektřiny změnilo 570 tisíc zákazníků, u plynu 263 tisíc. Letos do konce října zatím přešlo u elektřiny 390 tisíc zákazníků, u plynu 179 tisíc. Podle expertů je právě cena hlavním faktorem pro rozhodování. Ale ne jediným. „Pro mnoho spotřebitelů hraje významnou roli i jméno dodavatele, důvěřují tradičním značkám. A pro mnohé, zejména mladší zákazníky, je lákavá nabídka vše vyřídit online,“ říká Gavor.

Další firmy se zase snaží lákat třeba na ekologii. Například firma Nano Energies nabízí zákazníkům energii z obnovitelných zdrojů, kterou vykupuje od více než pětistovky malých dodavatelů. „Ceny pro odběratele naší stoprocentně čisté elektřiny jsme se od ledna nového roku rozhodli nezvýšit,“ říká šéf Nano Energies Stanislav Chvála.

Suchý upozorňuje, že zákazníci by se měli zajímat také o to, zda dodavatel podepsal Etický kodex obchodníka a Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a s plynem na ochranu spotřebitelů, která míří proti energetickým šmejdům a aukcím.