České domácnosti kvůli neaktuálním smlouvám letos elektřinu přeplatí

Distribuční poplatky za elektřinu letos vzrostou jen minimálně. Energetický regulační úřad zveřejnil ve své zprávě zvýšení tohoto poplatku jen o 1,4 %. I přes to však čeští odběratelé přeplatí letos na elektřině v souhrnu částku kolem 10 miliard korun.

Zda je výhodnější smlouva na dobu určitou či neurčitou se obecně nedá jednoznačně říci. Záleží totiž na vývoji trhu. „Například smlouva s fixací na 3 roky se může velmi vyplatit, pokud ceny v následujícím období rychle rostou (tak jako to bylo v průběhu energetické krize), tak velmi prodražit, když ceny padají (např. pokud ji klienti uzavřeli v roce 2023, přičemž nabídky se během roku 2024 významně snížily),“ říká Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

V současné době tak nejvyšší částky přeplácejí ti, kteří mají s dodavatelem elektřiny uzavřenou právě smlouvu na dobu neurčitou. Jedná se přitom o největší skupinu, kterou tvoří přibližně polovina odběratelů v České republice. „Dodavatelé ceny pro smlouvy na dobu neurčitou upravují konzervativněji a s určitým zpožděním, než typicky fixované produkty pro nové klienty,“ vysvětluje Jiří Gavor.

Když následně ceny energií klesnou, jsou klienti se smlouvami na dobu neurčitou v nevýhodě a platí více, než by museli. „To ale ale mohou eliminovat tím, že s výpovědní dobou 3 měsíce mohou kdykoliv změnit dodavatele a snížit tak cenu,“ poukazuje Jiří Gavor.

Ne všichni to však udělají. Záleží totiž i na osobních preferencích. „Smlouva na dobu určitou obvykle nabízí výhodnější cenové podmínky, ale může být méně flexibilní, a to s ohledem na to, že přechod k jinému dodavateli je v případě smlouvy na dobu určitou sankcionován,“ říká Lucie Kejharová, právnička spotřebitelské organizace dTest.

Problematické také může být automatické prodlužování smlouvy, protože nová smlouva může stanovit cenu za energie podle méně výhodného tarifu než v původní smlouvě. „Smlouvy na dobu neurčitou naopak poskytují větší svobodu pro případnou změnu dodavatele, ale často za cenu vyšších nákladů za MWh,“ vysvětluje Lucie Kejharová.

Současný stav je nevýhodný pro klienty, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. Ti podle analytiků společnosti Kalkulátor.cz přeplatí letos elektřinu v součtu o částku blížící se 10 miliardám korun. Propočet vychází z toho, že v Česku je přibližně 6 milionů odběrných míst, přičemž odběratelů se smlouvou na dobu neurčitou je přibližně polovina.

„Průměrná česká domácnost spotřebuje za rok 3,5 MWh elektřiny, to dělá celkovou spotřebu domácností se smlouvou na dobu neurčitou přibližně 10,5 milionů MWh elektřiny. A protože v akvizičních cenících pořád můžeme pořídit jednu MWh elektřiny o téměř 1000 Kč levněji, máme tady 10 miliard korun, které zákazníci platí úplně zbytečně,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo ze společnosti Kalkulátor.cz.

Jde pouze o předpoklad. Pochopitelně platí, že pokud je spotřeba domácnosti nadprůměrná a spotřebuje více než udávané 3,5 MWh ročně, je vyšší i přeplacená částka. A naopak, tím vyšší může být úspora v případě, že se smlouva předělá.

Podle současných ceníků je 1MWh pro zákazníky s nezafixovanou cenou elektřiny přibližně za 4000 Kč. Podle Kalkulátoru tak letos ušetří i ty domácnosti, které u svého dodavatele zůstanou. Musí mít ale zmíněný typ smlouvy. Při změně dodavatele se pak mohou dostat na výhodnější - akviziční - sazbu. Ta je o přibližně 1000 Kč za MWH nižší. Stálí a loajální klienti tak paradoxně platí vyšší sazby, než „přeběhlíci“, kteří jdou tam, kde je cena nižší.

„Dodavatelé často využívají časově omezené akviziční akce, kdy se snaží získat nové klienty za velmi výhodných podmínek, případně s prémií za nového zákazníka. Je to marketing jako i v jiném byznysu,“ vysvětluje Jiří Gavor.

Možná úspora na elektřině Roční spotřeba MWh Smlouva na dobu neurčitou 2025 (4 000 Kč za MWh) Fixovaná cena 2025 (3 000 Kč za MWh) Možná roční úspora v Kč 3,5 14 000 Kč 10 500 Kč 3 500 Kč 7 28 000 Kč 21 000 Kč 7 000 Kč 12 48 000 Kč 36 000 Kč 12 000 Kč 25 100 000 Kč 75 000 Kč 25 000 Kč Zdroj: Kalkulátor.cz

Další početnou skupinou jsou zákazníci, kteří mají zafixované ceny elektřiny. Pak platí, že zafixovaná část se nemění. Změní se však výše distribučních poplatků. Oproti loňsku vzrostly sazby poplatků za jističe. Naopak ale došlo ke zlevnění systémových služeb, a také ke zlevnění samotné distribuce. Celková výše poplatků se proto zvýší jen minimálně.

Části klientů se smlouvou na dobu určitou a se zafixovanými cenami letos smlouva vyprší. Zda si polepší či pohorší však záleží na tom, kdy smlouvu uzavírali. Ti, kteří uzavírali smlouvu v období energetické krize, mají oproti současným tarifům ceny vysoké. Po vypršení smlouvy a uzavírání nové se tedy dostanou na lepší ceny, než platí nyní. V případě těch, kteří si cenu elektřiny zafixovali začátkem Války na Ukrajině, ale dojde ke zdražení. Tito klienti mají totiž zpravidla zafixované velmi nízké ceny, které v současné době ale pravděpodobně žádný dodavatel nenabídne.

V každém případě je pro klienty s končící smlouvou klíčové najít si co nejnižší akviziční cenu a tuto sazbu si zafixovat. „Doba neurčitá, na kterou po pár smlouvách s fixovanou cenou musí u „neaktivních zákazníků“ přejít každý dodavatel, se nikomu nevyplatí. Mnohem lepší je vyhledat si dostupné nabídky, vybrat tu nejvýhodnější, změnit dodavatele energií a podepsat smlouvu nejlépe na dva roky. V takovém případě lze získat cenu kolem 3000 Kč za 1 MWh,“ říká Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz.

Při uzavírání smluv je však potřeba zohlednit více než jen cenu. Zvlášť u smluv na dobu určitou. „Je důležité důkladně se seznámit s podmínkami automatického prodloužení smlouvy a následně sledovat, zda bude výhodné setrvat u stejného dodavatele i za nových podmínek,“ uzavírá Lucie Kejharová.