Masivní výpadek elektrického proudu z loňského 4. července, který trval několik hodin, zasáhl přibližně milion odběratelů. V Česku je přitom zhruba 6,3 milionu odběrných míst. Vyšetřování společnosti ČEPS ukázalo, že hlavní příčinou byl pád vodiče na vedení V411 v důsledku chybně provedené opravy z minulosti. Následně se přidaly další, vzájemně nezávislé poruchy. Závěry analýzy ČEPS nedávno potvrdil také mezinárodní panel energetických expertů. Šlo o nejrozsáhlejší poruchu přenosové soustavy v historii samostatné České republiky.
|
Vzácný souběh událostí. Zahraniční experti ověřili příčiny loňského blackoutu v Česku
ČEPS jako provozovatel přenosové soustavy i jednotliví distributoři na to reagovali sadou opatření k minimalizaci dalších problémů. Šlo především o posilování klíčových částí sítí a identifikaci jejich kritických uzlů, a to na úrovni technických opatření i při řízení provozu. Součástí preventivních kroků byla i úzká spolupráce distributorů s ČEPS, například formou pravidelných cvičení krizových scénářů, vzájemné výpomoci při odlehčování soustavy nebo zajišťováním podpůrných služeb.
Modernizace struktury
S růstem nároků na elektrickou síť postupně rostou také investice do její modernizace a rozvoje. Ty byly v plánu už před loňským výpadkem, který jejich směřování ještě podtrhl. ČEPS plánuje v příštích letech investovat v průměru 13 miliard korun ročně. Podle mluvčí Hany Klímové peníze zamíří především na modernizaci a posilování klíčových vedení přenosové soustavy, rozvoj transformoven zajišťujících dostatečnou kapacitu pro distributory a také na opatření pro kompenzaci jalového výkonu a udržení potřebných parametrů sítě i do budoucna.
|
Co je největším žroutem peněz v domácnosti? Překvapivě ne lednice ani sušička
Další miliardy korun chtějí do posílení sítí investovat také distributoři. Například ČEZ Distribuce podle mluvčí Soni Holingerové své investice dlouhodobě navyšuje a v současnosti do distribuční sítě vkládá zhruba 18 až 19 miliard korun ročně.
„Směřují zejména do posilování kapacity sítě, obnovy a modernizace stávající infrastruktury, digitalizace a automatizace nebo zvyšování odolnosti sítě vůči extrémním jevům,“ řekla Holingerová.
Nová rozvodna v Praze
EG.D letos připravuje investice za více než devět miliard korun, což znamená zhruba padesátiprocentní nárůst oproti loňsku.
„Tyto prostředky směřují do tisíců konkrétních staveb, od modernizace vedení nízkého a vysokého napětí až po klíčové projekty na hladině velmi vysokého napětí. Na velmi vysokém napětí plánujeme desítky staveb včetně rekonstrukcí transformoven a vedení, které zvyšují kapacitu a stabilitu celé soustavy,“ uvedl mluvčí EG.D Lubomír Budný.
|
Češi platí za elektřinu víc než Němci i Francouzi. Ceny patří k nejvyšším, hlásí Eurostat
Upozornil na to, že zhruba polovina investic souvisí s připojováním nových zákazníků a zdrojů. Stovky milionů korun jdou také do digitalizace sítí.
Pražská energetika dává do rozvoje své distribuční sítě přes 2,5 miliardy korun ročně, letos poprvé překoná částku tří miliard korun. „Jde zejména o obnovu, modernizaci a digitalizaci sítě,“ řekl mluvčí společnosti Karel Hanzelka.
Jednou z nejnáročnějších současných investic je podle něj rozšíření rozvodny Praha Sever a její připojení na nově budovaný napájecí bod Praha Sever 400/110 kV. „Praha díky tomu získá důležitý čtvrtý napájecí bod pro přívod elektřiny,“ uzavřel Hanzelka.