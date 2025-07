Evropu zaplavuje elektronika z Asie. O její recyklaci se prodejci často nestarají

Každý výrobce elektrozařízení, který uvádí na trh výrobky v České republice nebo jinde v Evropské unii, má povinnost postarat se o to, co se stane s jeho výrobkem, až doslouží. „Náklady na recyklaci aktuálně nesou jen někteří výrobci, zatímco ostatní profitují. To je dlouhodobě neudržitelné, navíc to ty, kteří platí poctivě recyklační příspěvky výrazně konkurenčně znevýhodňuje,“ upozorňuje předseda představenstva společnosti Elektrowin Roman Tvrzník.

Potíže jsou s online tržišti

Podle Tvrzníka jsou problémem především online tržiště, zejména asijská a polská. V případě polských jde podle něj o nezávislé prodejce, kteří prodávají větší elektrospotřebiče, jako jsou například lednice či pračky. „Je to logické, protože zaplatit dopravu z Číny za pračku nebo lednici se prostě nevyplatí,“ uvádí Tvrzník.

Na asijských tržištích jsou pak podle něj problematičtí nezávislí prodejci menší elektroniky – typicky nabíječek, adaptérů, powerbank a drobných domácích spotřebičů.

Co platí? Každý výrobce by se měl postarat o to, aby měl spotřebitel elektroodpad kam odevzdat a také o jeho recyklaci. Výrobci tyto povinnosti většinou neplní sami, ale spolupracují s kolektivními systémy, jako je například Elektrowin, REMA Systém nebo ASEKOL, kterým platí recyklační poplatky. V očích zákona „výrobce“ nemusí být ten, kdo produkt skutečně fyzicky vyrobil. Výrobcem se stává dovozce nebo běžný prodejce, pokud uvádí na trh výrobek od firmy, která není zapsaná v Seznamu výrobců, vedeném Ministerstvem životního prostředí. V takovém případě je považován za výrobce a musí splnit všechny povinnosti.

Situace se podle Tvrzníka v případě asijských online tržišť navíc komplikuje bezcelním limitem EU ve výši 150 eur, díky kterému se drtivá většina zásilek z Asie nekontroluje. „Čínské online obchody dodávají obrovské množství balíčků, u nichž se dá jen těžko ověřit, zda skutečně obsahují elektrozařízení nebo něco jiného,“ říká Tvrzník.

Podle člena představenstva společnosti REMA Systém Davida Chytila se takzvaný free riding – tedy situace, kdy prodejci neplní své zákonné povinnosti v oblasti recyklace – objevuje v Česku již od roku 2005, kdy začala platit povinnost zajistit zpětný odběr a recyklaci elektroodpadu. S postupující globalizací a elektronizací podle něj problém spíše narůstá.

„Legislativní prostředí není dlouhodobě nastaveno optimálně, i když v poslední době jsou změny častým předmětem diskusí,“ zmiňuje Chytil.

Systémy přicházejí o miliony

Podle odhadů ministerstva životního prostředí tvoří free riding v případě elektrozařízení odhadem 5 až 10 procent celkového objemu elektrozařízení uváděných na trh. U online tržišť může být situace výrazně horší – až 80 procent elektrozařízení nabízených přes tyto platformy pravděpodobně pochází od subjektů, které zákonné povinnosti neplní vůbec.

„Odhaduje se, že u velkých spotřebičů by mohl být počet free riders v ČR u elektra v řádu několika stovek, u malých spotřebičů vyšší tisíce, možná i desetitisíce subjektů,“ zmiňuje Tvrzník.

Podle Tvrzníka kolektivní systémy v Česku přicházejí o nižší desítky milionů korun ročně. „V EU se bavíme rovněž o desítkách milionů, ale eur,“ zmiňuje Tvrzník.

„Řešením je kombinace důsledné kontroly, osvěty a kvalitního legislativního rámce,“ říká David Chytil ze společnosti REMA Systém.

Jak systémy poznají, že výrobce neplní povinnosti? Z pohledu společnosti REMA Systém je podle Davida Chytila často prvním indikátorem chybějící evidence ve veřejně dostupných registrech, například v Seznamu výrobců vedeném Ministerstvem životního prostředí ČR. „Dalšími znaky mohou být například nesplnění povinnosti informovat zákazníka nebo absence transparentních informací o zpětném odběru. Ty by měly být zveřejněny na webových stránkách, pokud vůbec existují,“ uvádí Chytil.

Podle Tvrzníka je v případě online tržišť důležité, aby tato tržiště nesla odpovědnost nejen za vlastní prodeje, ale také za zboží, které na jejich platformě nabízejí jiní prodejci. „Základem je nutnost přijmout celoevropské řešení, jinak to budou market place obcházet,“ zmiňuje.

Případné navýšení recyklačních příspěvků pro poctivé výrobce podle Tvrzníka nedává příliš smysl – poctiví výrobci budou platit více, zvýší koncovou cenu výrobků a free rideři budou ještě ve více výhodnějším postavení.

Česko i EU usiluje o změny

Ohledně free ridingu v Česku se už chystají určité legislativní změny. Tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí odkazuje například na novelu o výrobcích s ukončenou životností, která mimo jiné řeší oddělené uvádění nákladů u elektrozařízení.

Podle novely zákona by například měly být od roku 2026 při prodeji v online prostředí u každého elektrozařízení odděleně uvedeny náklady na zpětný odběr, zpracování a recyklaci – a to ještě před samotným nákupem, v blízkosti ceny produktu.

„Pokud jde o online tržiště, MŽP je v této oblasti velmi aktivní na evropské úrovni, kde na problematiku upozornilo. Jsme rádi, že řadu našich témat Evropská komise reflektovala ve svém letošním sdělení k elektronickému obchodu. ČR souhlasí s tím, aby se neprodleně přijímaly nástroje, které eliminují tento problematický dovoz nebo zajistí, aby i výrobky prodávané ze zemí mimo EU prostřednictvím elektronického obchodování plnily veškeré podmínky legislativy EU,“ uvedla Veronika Krejčí.

Doplnila také, že téma online tržišť je komplexní a spadá do kompetence i například Ministerstva průmyslu a obchodu a České obchodní inspekce, Ministerstva financí a celních úřadů nebo Českého telekomunikačního úřadu.

„Potřebným krokem je tedy i schválení návrhu zákona o digitální ekonomice, který adaptuje nařízení o digitálních službách (DSA). Tím dává pravomoci Českému telekomunikačnímu úřadu a stanovuje skutkové podstaty přestupků, pokud online tržiště poruší DSA. Návrh zákona je v poslanecké sněmovně před třetím čtením,“ zmínila Krejčí.

Co je DSA? DSA neboli nařízení o digitálních službách je evropská legislativa, která upravuje, jak mají fungovat online služby v EU. Cílem je vytvořit bezpečnější, transparentnější a spravedlivější digitální prostředí pro uživatele i firmy. Zvláštní důraz klade DSA na online tržiště – ta budou muset ověřovat identitu svých prodejců, zajistit dohledatelnost původu nabízeného zboží a umožnit uživatelům snadno hlásit nelegální obsah či výrobky. Pokud platforma takové jednání neodhalí nebo neřeší, může nést spoluzodpovědnost.

Problém free ridingu se netýká pouze elektrozařízení, u obalů je problém podobný. Podle odhadů MŽP free riding tvoří šest až osm procent obalů uvedených na trh.

„Efekt free ridingu je nejvíce viditelný u odpadu z papírových/kartonových obalů (k těmto papírovým a kartonovým obalům nejsou plněny povinnosti včetně vedení evidence a ohlašování), tedy množství využitých odpadů z obalů bylo vyšší než množství vykázané jako uvedené na trh jejich výrobci a celkové využití tak překročilo 100 procent,“ uzavřela Krejčí.