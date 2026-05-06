Celkový objem sdílené elektřiny s příchodem jara a slunečného počasí v České republice vzrostl. Podle aktuálních dat Elektroenergetického datového centra (EDC) si účastníci v průběhu března vyměnili mezi sebou rekordních 11,4 gigawatthodin (GWh) elektřiny.
Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci
Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...
Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení
Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...
Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty
Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...
IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek
Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...
Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa
S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...
Automaty se už objevují i na hřbitovech. Nově své služby nabízí také Svíčkobot
Zapomenutá svíčka už nemusí znamenat cestu zpátky domů nebo marné hledání otevřeného obchodu. Na některých českých hřbitovech se objevují automaty, ve kterých si lidé koupí svíčky i drobné hřbitovní...
Jak se v Česku sdílí elektřina. Od srpna přijdou změny, slibuje datové centrum
Komunitní energetika v Česku má za sebou téměř dva roky sdílení elektřiny. Jednotlivci, obce či malé firmy se spojují, aby mohli společně vyrábět a sdílet energii z lokálních obnovitelných zdrojů. I...
Trump bagatelizuje ekonomické důsledky války. Průzkumy ale hovoří jinak
Americký prezident Trump se snaží mírnit obavy z ekonomických důsledků již dva měsíce trvajícího konfliktu s Íránem. Přestože Američané čelí vysokým cenám pohonných hmot a hrozí další růst inflace,...
Nepochopili náš model, brání se CSG zprávě, která rázně oslabila akcie zbrojaře
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada se v úterý znovu ohradila proti analýze společnosti Hunterbrook, která na začátku týdne poslala její akcie na amsterodamské...
Čtyřicet procent kontrolovaných potravin v EU z roku 2024 obsahovalo pesticidy
Zhruba 40 procent potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Jen malá část...
Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa
S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...
Norská pomoc Evropě: další těžba plynu v Severním moři a hledání nových ložisek
Norsko znovu otevře tři pole pro těžbu zemního plynu v Severním moři a těžba na nich začne v roce 2028, oznámilo v úterý ministerstvo energetiky této skandinávské země. Rozhodlo se tak proto, aby...
Situace v Hormuzském průlivu eskaluje. Rejdaři se kvůli bezpečí stahují k Dubaji
Hormuzský průliv zůstává i více než dva měsíce od začátku války na Blízkém východě zablokovaný. V posledních dnech navíc sílí napětí mezi Íránem a Spojenými státy, které naznačuje další trvání...
Přečti a pošli to dál. Přes AlzaBoxy lze nově poslat knihy k dalšímu prodeji
Největší tuzemský e-shop Alza a digitální antikvariát Knihobot spouští službu, která umožní odesílat nepotřebné tituly k prodeji prostřednictvím Alzaboxů. Dosud sloužily hlavně k doručování a...
Platforma bojující s plýtváním potravinami končí po dvou letech. Dá přednost jiným trhům
Platforma Too Good To Go, jejímž prostřednictvím si lidé mohou objednat přebytky jídla z restaurací a jiných podniků za nižší cenu a zabránit tak plýtvání, odchází z Česka. Firma hovoří o...
Trable pro stovky cestujících. Čedok zrušil lety z Českých Budějovic na Krétu
Ještě před začátkem hlavní turistické sezony přišla z Letiště České Budějovice velmi nepříjemná zpráva pro část cestujících. Čedok zrušil všech 18 letů do Heraklionu na Krétě. Důvodem je podle...
Evropa šlape na brzdu. Záchrana průmyslu nutí lídry přehodnotit unijní povolenky
Zelená politika Evropské unie naráží stále víc na tvrdou ekonomickou realitu. Drahé energie a rostoucí náklady na emisní povolenky drtí evropský těžký průmysl natolik, že dřívější ambice začínají...