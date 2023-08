Nový dodavatel elektřiny? Pozor na délku fixace a žrouty energie, radí expert

V největším znevýhodnění mohou být podle Béreše domácnosti, které vykazují větší spotřebu, či ty, jimž se v loňském roce automaticky prodloužil závazek bez jejich vědomí.

„Při přechodu k jinému dodavateli musíte zvažovat především dva aspekty. Jedním je délka závazku, druhým samozřejmě cena. Některé společnosti mají oproti předchozím rokům cenově výhodné nabídky, ale závazek může být nastaven na delší období, kdy se tarify již nemusí vyplatit,“ zdůraznil analytik.

V souvislosti s financemi vyjmenoval Béreš také spotřebiče, jež mohou z účtů vytáhnout nejvíce peněz. „Jedná se o ty, které používáme neustále. U větších domácností se jedná o topení, v případě menších je to třeba lednice,“ specifikoval. Loňská energetická krize přitom podle něj jasně potvrdila, že Češi v této oblasti šetřit umějí.

„V případě tepla platí jednoduchá poučka: Co stupeň dolů, to zhruba šestiprocentní úspora. Lidé byli zvyklí topit si v zimním období okolo 26 stupňů Celsia, ale pokud se uskrovní a nastaví si místo toho třeba 21 stupňů, pak se to velmi výrazně projeví na rozpočtu domácnosti v rámci vyúčtování,“ je přesvědčen.

Poradil také, že v ložnici není třeba zapínat topení téměř vůbec. „Pomoci může mimo jiné i čerpání dotací. Doporučuji lidem se porozhlédnout po internetu po tom, kolik vůbec může daná domácnost čerpat,“ uvedl s tím, že nejvíce se aktuálně žádá o program Nová zelená úsporám 2.

„Zákazník může dotaci čerpat, přičemž ze svého nemusí investovat nic. Dotace je však zacílena hlavně na starší občany či ty, kteří se potýkají dlouhodobě s nějakými zdravotními problémy,“ dodal.

Jan Béreš také hovořil o klesání cen elektřiny a plynu nebo o možnosti zákazníka vyjednat s dodavatelem lepší podmínky. Podívejte se na celý rozhovor v přiloženém videu.