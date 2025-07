Electrolux pod tlakem: Evropská pokuta se blíží, firma odpovědnost nepřehodí

Electrolux se pravidelně objevuje v žebříčcích udržitelných značek a deklaruje snižování uhlíkové stopy i odpovědný přístup ke zpětnému odběru elektrozařízení. Do toho se aktivně zapojuje do mezinárodních iniciativ na podporu udržitelného rozvoje a veřejně slibuje, že do roku 2030 sníží svou uhlíkovou stopu o polovinu a dosáhne úplné recyklovatelnosti všech svých obalových materiálů.

Evropské předpisy její česká pobočka nicméně neplní. Nezbytně však nemusí jít o chybu managementu firmy. V České republice Electrolux zajišťuje recyklaci prostřednictvím kolektivního systému společnost Elektrowin. Ta má podle svých vyjádření zajišťovat efektivní zpětný odběr elektroodpadu a propaguje se jako stabilní partner výrobců a dovozců.

Jenže právě tento systém je středobodem problému, který sahá až do Bruselu k Evropské komisi. Ministerstvo životního prostředí v loňském roce potvrdilo, že Elektrowin v letech 2021 a 2022 nesplnil zákonem stanovené sběrné kvóty pro zpětný odběr elektrozařízení. Česku tak kvůli opakovanému selhání hrozí milionové pokuty od Evropské komise. Navíc Ministerstvo životního prostředí výslovně upozornilo, že konečnou odpovědnost za splnění kvót nese vždy výrobce nebo dovozce, nikoli samotný kolektivní systém. Data o plnění kvót za rok 2023 na stránkách ministerstva stále chybí.

„Je zásadní, že splnění cílů minimální úrovně sběru odpadních elektrozařízení je v zájmu klientů i společníků (akcionářů) každého provozovatele kolektivního systému, protože pokud provozovatel kolektivního systému splnění cílů nezajistí, můžou být kromě provozovatele kolektivního systému postihnuti za přestupek i samotní výrobci, tedy klienti i společníci (akcionáři) provozovatele kolektivního systému,“ uvedla dříve tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Z pěti kolektivních systémů, které se sběrem elektroodpadu zabývají, nesplnila za rok 2021 kvótu společnost Elektrowin, která je největším kolektivním systémem v České republice. Ta vytřídila pouze 48,8 procenta z požadovaných 65 procent. Ve stejném roce společnosti Asekol a Rema vytřídily více než 65 procent, Retela 71,2 procenta a Ekolamp vykázal výsledek 68,1 procenta. V roce 2022 výkon společnosti Elektrowin klesl na 44,6 procenta. Asekol a Rema se pohybovaly nad hranicí 65 procent, u Retely klesl podíl na 66,2 procenta a Ekolamp naopak zlepšil výsledek na 71,2 procenta.

To znamená, že i společnosti jako Electrolux mohou být postiženy pokutami, pokud se ukáže, že jejich zvolený kolektivní systém opakovaně selhává. Kolektivní systém je pouze servisní organizací, odpovědnost podle zákona zůstává vždy na bedrech výrobce.

Electrolux pod tlakem: zůstat, nebo odejít?

Electrolux se v tuto chvíli brání, že splňuje všechny své zákonné povinnosti. „Můžeme potvrdit, že se naše společnost z interních důvodů rozhodla vystoupit z vlastnické struktury společnosti Elektrowin. Danou situaci pečlivě sledujeme, nicméně s ohledem na náš obchodní vztah se společností Elektrowin ji nechceme nijak komentovat. V tuto chvíli čekáme na oficiální výsledek šetření daných orgánů,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí Elektroluxu Lucie Krejbichová.

Electrolux a potenciálně i další výrobci elektrotechniky tak stojí před zásadním rozhodnutím: zůstat v kolektivním systému, který je pod tlakem Evropské komise a nesplnil závazné kvóty, nebo hledat alternativní, transparentnější a efektivnější řešení. Podle informací redakce iDNES.cz resort životního prostředí zvažuje postihy nejen vůči kolektivnímu systému, ale také vůči jednotlivým firmám, pokud se situace nezlepší. Inspekce životního prostředí již prověřuje, zda výrobci neporušili zákon.

Odmítání odpovědnosti

Elektrowin tvrdí, že v letech 2021 a 2022 šlo o přechodné období a že minimální kvóta zpětného odběru byla pro systém závazná až od roku 2023. Ministerstvo životního prostředí ale tento výklad odmítlo. Podle jeho stanoviska byly kvóty závazné i během tohoto období a klienti systému se nemohou spoléhat, že odpovědnost přenesli smluvně na kolektivní systém.

„Odpovědnost za plnění povinností dle zákona o odpadech nese vždy konkrétní výrobce nebo dovozce. Kolektivní systém je pouze organizačním nástrojem,“ upozornilo ministerstvo. Zjednodušeně řečeno – pokud systém nesbírá dostatečné množství elektroodpadu, pokuty se mohou dotknout přímo výrobců.

Elektrowin v minulosti uvedl, že vyjma Bulharska a Slovenska totiž žádná ze zemí neplnil v přechodném období stanovené 65% míry sběru.

„Od udělení oprávnění podle nového zákona – tedy od roku 2023, Elektrowin plní míru sběru, jak ji požaduje EU, a to především díky zavedené certifikaci zpracovatelů dle norem CENELEC. V předchozím období, bylo splnění zákonné míry sběru na státu. Ani hypotetická pokuta od Ministerstva životního prostředí, není relevantní. Společnost Elektrowin vždy postupovala v souladu s platnou legislativou a naplnila povinnosti v okamžiku, kdy to bylo zákonem vyžadováno, tedy od roku 2023. Po přechodnou dobu jsme postupovali podle zákona o odpadech, kdy nebylo možné požadovat dosažení míry sběru 65 procent,“ dodal Roman Tvrzník, předseda představenstva Elektrowin.