Česká technologická firma Electree se zaměřuje na moderní řešení v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů. Vyvinula vlastní software i hardware pro inteligentní řízení energie, které optimalizuje spotřebu, prodej přebytků nebo nákup elektřiny v časech, kdy je nejlevnější.
„Jsme aktivní po celé České republice. Přes naše systémy proteče přibližně 200 gigawatthodin elektřiny ročně a v obnovitelných zdrojích našich klientů máme instalovaný výkon zhruba 200 megawatt peak. K tomu naše akumulace je zhruba 220 megawatthodin,“ říká Káňa CEO společnosti. Navzdory růstu cen fosilních paliv na burze nepozoruje na energetickém trhu paniku.
Jak vnímáte jako dodavatel zelené energie aktuální situaci na Blízkém východě a zvyšování cen fosilních paliv?
Geopolitická situace jasně ukazuje, jak moc jsou ceny elektřiny stále navázané na fosilní komodity, zejména plyn. Každý podobný výkyv se velmi rychle propisuje do cen na trhu.
Zároveň ale vidíme, že tam, kde je energie vyráběná z obnovitelných zdrojů v kombinaci s akumulací a chytrým řízením, se tyto výkyvy prakticky neprojevují. Zjednodušeně řečeno – zdražují pouze ty hodiny, kdy nesvítí, nefouká nebo nemáme energii uloženou. A právě tam vstupuje řízení. Zákazník, který má energii pod kontrolou, se těmto drahým hodinám dokáže z velké části vyhnout. To je zásadní rozdíl oproti situaci před několika lety, kdy byla závislost na fosilních zdrojích mnohem vyšší.
Lubomír Káňa
Jednatel a majitel Electree.
V srpnu 2021 spoluzaložil společnost ELECTREE Czechia.
Od května 2014 je jednatelem společnosti Tramaco, v srpnu 2021 se stal CEO této společnosti.
Od roku 2011 je členem představenstva CLEVERTON GROUP SE.
Předtím byl 8 let manažerem projektu MagicWorks s. r. o.
V roce 2004 založil časopis Svět filmu.
Přesto, do jaké míry ovlivňuje toto dění vaší společnost?
Naše portfolio je z velké části postavené na fotovoltaice. Přibližně 90 procent energie, se kterou pracujeme, pochází z těchto zdrojů. Díky tomu jsme schopni většinu spotřeby pokrýt z vlastních nebo sdílených obnovitelných zdrojů. Elektřinu ze sítě dokupujeme pouze v určitých hodinách a v omezeném množství.
Nabízíte ale i plyn. Jak se vás dotýká jeho zdražování?
Ano, plyn dodáváme, ale ten zůstává fosilní komoditou a jeho cena je výrazně ovlivněna geopolitikou. Krátkodobé výkyvy se do koncových cen většinou nepropíší, pokud netrvají dlouho. Pokud by ale vyšší ceny přetrvávaly delší období, například několik měsíců, začnou se postupně promítat i do ceníků.
Z dlouhodobého pohledu je ale důležitější něco jiného. Zákazníci mají možnost se této závislosti postupně zbavit. Například přechodem na tepelné čerpadlo nebo kombinací obnovitelných zdrojů a řízení spotřeby. To však neznamená, že tady musíme postavit neskutečný počet větrných a solárních elektráren. Ale pokud začneme všechny ty věci řídit včetně spotřeby, tak se můžeme daleko lépe přizpůsobit trhu, aniž by bylo nutné fixovat ceny fosilních paliv.
Energetická bezpečnost dnes nevzniká jen z toho, že si zajistíme dodávku komodity. Vzniká především z flexibility, tedy schopnosti energii vyrábět, ukládat a spotřebovávat ve správný čas.
Neznamená to však, že zákazník musí být takzvaně aktivní?
Na první pohled ano, ale na druhou stranu my jsme zase aktivní obchodník. Ve skutečnosti to stále více přebírají technologie a poskytovatelé služeb. My sami investujeme do vlastních zdrojů, baterií a řízení, abychom zákazníkům zajistili stabilitu bez nutnosti, aby vše řešili individuálně.
Díky tomu rozšiřujeme počet hodin, kdy nejsme závislí na fosilních zdrojích. A právě to je klíčové, nejde o to být stoprocentně nezávislý, ale mít možnost reagovat na situaci na trhu.
Odlišujeme se tím, že nás začínají vyhledávat třeba i potravinářské provozy, které potřebují splnit podmínky udržitelnosti a etického dopadu, tzv. ESG a další. Pro nás to není nic těžkého a zároveň tyto firmy nemusí stavět vlastní obnovitelné zdroje anebo nakupovat nějakou drahou zelenou elektřinu. A v podstatě zjistí, že ta elektřina může být i levnější a funguje úplně stejně. Dokážeme pro zákazníka namodelovat úplně přesně, co potřebuje a třeba zjistí, že ať se děje, co se děje s fosilními palivy, tak to v podstatě nemá vliv na cenu.
Jaká je dnes situace mezi dodavateli? Panuje nervozita?
Nevnímáme, že by na trhu panovala panika. Situaci sledujeme pragmaticky – zdražila vstupní komodita, což se v určitých hodinách promítá do ceny elektřiny. Zároveň ale platí, že firmy a zákazníci, kteří pracují s flexibilitou a řízením, nejsou těmito výkyvy zásadně ohroženi.
Naopak podobné situace často urychlují rozhodování. Všechno špatné je pro něco dobré a pokaždé to zvedne vlnu zájmu. V momentě, kdy je ve zprávách, že je krize a ceny plynu letí nahoru, tak to lidé začnou řešit. Přijdou, zeptají se a zjistí, že tu elektřinu mohou mít ještě levněji a celou zelenou.
Spotřebitelé se chovají ekonomicky, to je vždy dotlačí. I ten, kdo je proti zelené energii, tak nakonec upřednostní lepší cenu a mávne rukou a řekne, ať je to klidně tedy i ta zelená elektřina. Ve finále třeba zjistí, že moderní energetika může být nejen stabilnější, ale i levnější. Každý si však na to musí nějakým způsobem přijít sám.
Měli by mít nyní majitelé elektromobilů jistý pocit zadostiučinění?
Spíše ne. Je ale pravda, že kombinace elektromobilu, fotovoltaiky, baterie a chytrého řízení umožňuje nabíjet v časech, kdy je elektřina nejlevnější – často prakticky za výrobní cenu.
Ten náš společný rybník, je však jistým způsobem stále propojený. Když si někdo elektřinu vyrobí sám, a teď nemyslím stát, spíše každý člověk nebo firma, tak si s ní udělá, jak uzná za vhodné. Může ji prodat na burze, může ji sdílet a sdíleně prodat, anebo ji může spotřebovat. A když se k tomu dostane většina odběrných míst, tak nás logicky vnější vlivy ohledně fosilních paliv budou méně a méně zatěžovat.
Ovšem být nezávislý na 100 procent také není dobré, protože sáhnout si do jiného trhu, kde je například plyn levnější, je výhodné. A jestli to bude 10, 15 nebo 20 procent, to je na každého zvážení. Ale mít tu možnost, to je prostě flexibilita. Když bude plyn levný, tak klidně pojďme vyrábět elektřinu z plynu. Ale na druhou stranu buďme chráněni od toho, když plyn vystřelí cenově nahoru. Jeho vysoká cena nás pak nebude brzdit třeba v průmyslové produkci.
Jak se podle vás budou vyvíjet ceny elektřiny?
Elektřina má větší setrvačnost než plyn. V létě bude dopad omezený díky vyšší výrobě z obnovitelných zdrojů. Zároveň už dnes začínají hrát roli bateriová úložiště, která pomáhají vyrovnávat špičky a snižovat ceny v nejdražších hodinách.
Pokud by ale ceny plynu zůstaly dlouhodobě vysoké, může se to v horizontu jednoho až dvou kvartálů projevit i na cenách elektřiny, přibližně v řádu desítek procent. Na druhé straně firmy, které pracují s flexibilitou a řízením, mohou tyto dopady výrazně omezit nebo se jim v některých případech zcela vyhnout.