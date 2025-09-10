Radary Eldisu pokryjí celý vzdušný prostor Česka, firma získala zakázku ŘLP

Společnost Eldis Pardubice získala významnou zakázku od Řízení letového provozu ČR. Dodá kombinované radary s radomy na stanoviště v Brdech a na Vysočině. Hodnota kontraktu činí 10,5 mil. eur (258 milionů korun) a zahrnuje i servis na 15 let. Radary zajistí pokrytí celého vzdušného prostoru ČR.
Radary Eldisu pokryjí celý vzdušný prostor ČR, firma získala zakázku ŘLP | foto: Eldis Pardubice

Výběrové řízení na dodávku dvou radarů, které vyhlásilo Řízení letového provozu České republiky, vyhrála společnost Eldis Pardubice, člen skupiny CSG a její divize Aerospace. Projekt bude realizován v letech 2025–2029. Na obě stanoviště označovaná PISEK a BUKOP dodá Eldis Pardubice kombinovaný primární a sekundární přehledový radar RL-2000/MSSR-1. Oba radary budou opatřeny radomem, kopulí, která chrání anténu radaru před vnějším prostředím a má současně minimální dopad na průchod signálu.

„Získat referenční zakázku od domácího zákazníka je pro výrobce velkým oceněním jeho kvalit. Vážíme si důvěry, kterou do nás státní podnik Řízení letového provozu České republiky vkládá,“ říká Vladimír Vojáček, generální ředitel společností Eldis Pardubice. „Po dokončení této zakázky budou naše radary pokrývat celý vzdušný prostor Česka jak v oblasti civilní, tak vojenské infrastruktury. Věřím, že nám tato reference pomůže i při vyjednávání se zahraničními organizacemi,“ dodává Vojáček.

Nové dodané kombinované primární a sekundární radary do lokalit PISEK a BUKOP zajistí v rámci letové informační oblasti Praha (FIR Praha) kontinuální sekundární pokrytí pro spolupracující cíle, a zároveň primární pokrytí zajišťující zachycení i nespolupracujících cílů v příslušných letových hladinách. Součástí dodávaného řešení budou sekundární přehledové radary odpovídající nejnovějšímu standardu organizace EUROCONTROL – EMS 4.0 (European Mode S Station, verze 4.0).

Po dokončení instalace radarů, jež je dle uzavřené smlouvy plánována na rok 2029, bude společnost Eldis Pardubice, s výjimkou radaru obsluhujícího TMA Ruzyň, dodavatelem radarů na všechna významná stanoviště civilní (PISEK, BUKOP, Brno, Ostrava) i vojenské letecké infrastruktury (Kbely, Pardubice, Čáslav, Náměšť nad Oslavou) a bude svými radary pokrývat celý vzdušný prostor ČR.

10. září 2025

