Predikovaný růst tuzemské ekonomiky pro rok 2026 je proti předchozí prognóze zlepšený. Relativní zpomalení českého hospodářství by zároveň mělo být pouze technické. Už v roce 2027 totiž Česká bankovní asociace očekává ekonomický výkon ve výši 2,6 procenta.
Zatímco v letošním roce bude hlavním tahounem hospodářského růstu spotřeba domácností, v dalších letech by ji podle ČBA měly doplnit i další oblasti ekonomiky. Mimo jiné i rostoucí export českých firem do zahraničí, které se navíc stále výrazněji obrací na jiné než evropské trhy.
Firmy hledají náhradu za Německo
V případě tuzemských firem je totiž patrné, že se začínají odpoutávat od sousedního Německa, které již několik let hospodářsky strádá. Zdá se, že českým podnikům již s ekonomicky pokulhávajícím Německem došla trpělivost a začaly se poohlížet jinde. Data totiž ukazují, že český export roste do Asie, Jižní Ameriky a po letech i do Velké Británie, která již není součástí Evropské unie.
„V příštím a přespříštím roce očekáváme robustnější růst ekonomiky opřený o všechny klíčové výdajové složky včetně investic. K tomu by měl přispět i v současnosti rovnoměrnější růst úvěrové aktivity, který již není založen pouze na hypotečních úvěrech domácnostem,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel.
Růst investic by měl po letošních 0,3 procenta v příštím roce dosáhnout 2,8 procenta. K výraznější investiční aktivitě podle ČBA mohou přispět silnější investice do energetiky včetně snížení energetické náročnosti nebo odkládaná investiční aktivita z předchozích let.
„České firmy dlouhou dobu přešlapávaly na místě. V roce 2026 ale jejich investiční aktivita výrazně vzroste, a právě firemní investice se stanou výrazným tahounem růstu českého HDP,“ tvrdí ekonom Petr Gapko z banky Moneta.
Výraznější vládní deficit financí
Nezaměstnanost by podle prognózy měla být v příštích dvou letech na podobné úrovni jako letos, kdy ČBA očekává průměrnou roční hodnotu 4,4 procenta. Mzdy budou pokračovat v růstu, a to i v reálném vyjádření při zohlednění inflace. Letos by se reálné mzdy měly zvýšit o 4,6 procenta, příští rok o 3,3 procenta a v roce 2027 o 2,8 procenta.
Prognóza také očekává, že se v příštím roce prohloubí vládní deficit. Zatímco letos by měl činit 2,1 procenta HDP, příští rok dosáhne 2,6 procenta HDP a v roce 2027 bude 2,5 procenta HDP. Podle ČBA se do očekávaného zvýšení deficitu promítá změna vlády, když nový kabinet slibuje uvolněnější fiskální politiku.
Změna rozpočtové politiky podle ČBA představuje ve střednědobém horizontu riziko ve směru vyšší inflace. I z toho důvodu centrální banka podle prognózy nebude dále snižovat úrokové sazby. Přísnější měnové podmínky potom nahrávají české koruně, jejíž kurz by se měl postupně přibližovat 24 CZK/EUR.