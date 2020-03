Ekonomové: Deset dní se dá zvládnout, pak už by to bylo drsné

Dušan Jilčík, Starteepo

Současné zavření obchodů, restaurací a omezení služeb znatelně poznamená českou ekonomiku a může zapříčinit pokles ekonomiky podobně jak tomu bylo například v druhé polovině roku 2012, kdy nastalo druhé dno finanční krize. Tehdy se český HDP propadl o jedno až dvě procenta.

Loni byl růst české ekonomiky tažen domácí spotřebou spolu s růstem mezd a platů, a to navzdory obchodním a celním válkám ve světě, což odnášely hlavně naše exportní firmy. Maloobchodní tržby tak dokázaly HDP vylepšovat. To teď platit nebude. Prodeje potravin jsou sice rekordní, ale na ostatní obchody a služby restrikce velmi dolehnou.

Slabou kompenzací mohou být v současné době nárůst tržeb a podílu internetových obchodů, které lidé preferují v době karantény. Zatímco v minulém roce byl podíl eshopů na maloobchodním trhu 13 procent, nyní je to odhadem pětina.

Velmi bude záležet, jak dlouho bude tento zákaz trvat. Deset dnů nemusí být tak fatálních, ale další prodloužení zavření obchodů a restaurací bude mít již hluboké dopady na jejich provoz a hospodaření. Mimo jiné velká část z nich si pronajímají prodejní plochu v nákupních centrech, musí platit nájem, odvody na pojistném. Při delší restrikci se nevyhnou propouštění zaměstnanců.

Zatím jsme kvůli koronavirové nákaze čelili následkům v ekonomice na straně nabídky, tedy že firmy měly problémy s výrobou kvůli narušení dodávek materiálu a komponentů. Situace se v začne v ekonomice rázně měnit ve chvíli, kdy se objeví problém na straně poptávky, tedy že lidé začnou méně nakupovat a utrácet kvůli zavřeným obchodům, omezení dostupnosti služeb a následně i kvůli menším výdělkům a ztráty zaměstnání.

Například už jen čtyřtýdenní uzavření českých škol ubere z českého HDP odhadem 0,25 procenta, tedy cca 15 miliard korun.

Vít Hradil, ekonom Raiffeisenbank

Z čistě účetního pohledu znamená pozastavení většiny českého maloobchodu na dobu 10 dní ztrátu tržeb v řádu desítek miliard korun. Vyčíslení skutečného dopadu ovšem závisí na dalším vývoji.

V optimistickém scénáři, kdy po těchto deseti dnech dojde k obnovení ekonomické aktivity, se obchodníkům tržby z velké části vrátí na takzvané odložené spotřebě. Lidé si tedy pro zboží, které si nemohli koupit během zákazu prodeje, jednoduše přijdou po jeho pominutí a kasy na prodejnách tím opět naplní. V takovém případě by tedy skutečné ztráty zřejmě zůstaly v jednotkách miliard.

Mnohem horší vyhlídky ovšem nabízí opačný scénář, tedy pokračování omezení po delší dobu. To by již mnoha menším a středním podnikům mohlo přinést existenční potíže a nelze vyloučit uzavření nemalé části z nich, která by tak již nebyla účastna na následném oživení a její tržby by se tudíž zpětně ani neuskutečnily.

Nelze také zapomínat na to, že maloobchod nežije v izolaci, ale je propojen s téměř všemi oblastmi ekonomiky. Je zcela běžné, že i například řemeslné profese hojně využívají pro svou práci služeb maloobchodníků pro menší i větší nákupy materiálu či pomůcek. Pokud tyto nebudou po delší dobu dostupné, pocítí to i oni. V neposlední řadě by po nějaké době trvání omezení vstoupil do hry i patrně největší strašák, a totiž rostoucí nezaměstnanost a klesající kupní síla české populace.

Kromě dalšího vývoje virové epidemie bude záležet i na reakci vlády, která se právě v takových časech stává důležitým ekonomickým aktérem. Na rozdíl od malých podniků totiž vládě nehrozí, že by jí došla likvidita, jelikož si jako ekonomický kolos vždy dokáže opatřit peníze, i za cenu vyššího zadlužení. Vláda tak může firmám a živnostníkům pomoci překlenout krizové období a zajistit, že po pominutí epidemie ještě ekonomika bude v kondici pro následné odražení. To by dávalo naději na průběh ve tvaru V-křivky, tedy poklesu následovaném rychlou kompenzací, namísto písmene L, tedy propadu a pokračování na nižším rychlostním stupni.