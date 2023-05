Opatření jsou nutná, byli bychom i odvážnější, zmínili ekonomové

Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank a členky Národní ekonomické rády vlády (NERV) Heleny Horské je situace veřejných rozpočtů alarmující, stejně alarmující je vývoj důchodového systému. Ten je podle ní vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí obyvatelstva třeba řešit.

„V situaci, kdy česká ekonomika se může chlubit nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé Evropě, kdy jsou ekonomicky aktivní nejsilnější populační ročníky, tak nám důchodový systém propadá do schodku,“ uvedla na tiskové konferenci.

Podle ní problém ještě zhoršil prudký nárůst výdajů způsobený mimořádnou valorizací důchodů během pandemie COVID-19 nad rámec zákona. Následně došlo k dramatickému růstu životních nákladů, který byl částečně kompenzován dalšími valorizacemi.

„Jsem velmi ráda, že se našla odvaha řešit dlouhodobé problémy nejen důchodového systému, ale i celé ekonomiky, protože je potřeba tyto věci řešit. Dlouhá léta se tady o reformách jen mluvilo a často reformy skončily v šuplíkách,“ řekla.

„Málokdo si možná z nás uvědomuje, že demografický vývoj těžko můžeme zlomit. Můžeme se mu jenom přizpůsobit,“ zmínila.

Byli bychom i odvážnější

Horská také uvedla, že ekonomičtí experti ne se všemi opatřeními ekonomové nutně souhlasí, některé by zvolili odvážnější a agresivnější. „Jsme rádi, že alespoň nějaký balíček vznikl a můžeme o něm diskutovat a tady představit,“ řekla Horská.

Na její slova navázala ekonomka a bývalá předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová. I ona zdůraznila, že jde o kroky, které jsou nutné. „Opatření samozřejmě budou bolestivá – jak v oblasti daňové, tak v oblasti důchodové. Je potřeba jasně vzkázat čtyřicátníkům a mladším, že i s nimi se v důchodovém systému počítá,“ zmínila.

Zdůraznila, že ekonomičtí experti nejsou politici. „My jako experti si představujeme tu nejlepší možnou důchodovou a daňovou reformu jaká existuje. Nejsme ale politici. Toto jsou zásadní věci, na kterých musí být nalezena politická shoda,“ řekla.

„To, co je předkládáno, není dokonalé. I já tam vidím věci, kde bych možná byla odvážnější. Ale je důležité, že to je dosažený kompromis v daném okamžiku, takový, že s ním souhlasí všechny vládní strany. A to je pro realizaci takto zásadních opatření skutečně potřeba,“ řekla.

Ekonom a člen Ekonomické rády vlády Aleš Rod upozornil, že od roku 2017 stouply výdaje státu o 900 miliard korun ročně na letošních předpokládaných 2,22 bilionu korun. ČR se v růstu zadlužení během pandemie covidu dostala na druhé místo v Evropě.

Významná část z 900 miliard nových výdajů byly podle Roda ty, na které upozorňoval Nejvyšší kontrolní úřad jako na výdaje dotační. Podle něj také neexistuje něco takového jako „daňový patriotismus“. „Lidé mají spíše nedůvěru ve stát a vládní instituce a k tomu přistupují podobně, jako když mají hradit daně,“ řekl ekonom.

Povinné výdaje státu, které mají svoji oporu v zákoně a u kterých není zbytí, tvoří zhruba 85 procent všech příjmů. To znamená, že u téměř devíti z deseti korun, které stát vybere, je rozhodnuto o tom, kam budou směřovat, popsal Rod.

NERV proto podle dalšího člena Dominika Stroukala vládě při návrhu balíčku opatření navrhl, aby nehledala jen dodatečné zdroje na straně příjmů státního rozpočtu, ale aby řešila i výdaje. „Já osobně bych byl pro to, abychom se na výdaje dívali významně více, a v tom nás vláda poslechla,“ uvedl.