Psal jsem si s Martinem Sandbu, který píše sloupky pro Financial Times. Je to výborný ekonom, studoval na Oxfordu i Harvardu. Psali jsme si o kečupu. Sandbu v jednom ze svých sloupků použil kečup jako symbol toho, co se teď v ekonomice děje. Ale popořadě, píše ve svém komentáři ekonom Aleš Michl.