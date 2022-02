KOMENTÁŘ: Ekonomika rychle šplhá ze dna, ale pozor na válku

Letos by Česko mělo překonat svoji předpandemickou výkonnost. Je naděje, že ekonomický útlum vyvolaný pandemií by mohl mít nakonec podobu písmene V. Na rozdíl od útlumu, který vyvolala globální finanční krize na konci nultých let a který měl v Česku nakonec méně přívětivou podobu písmene W. Za to, že to tentokrát může být jen V, ovšem vděčíme hlavně dluhu. A ten budeme splácet – už splácíme – i inflací.

Třeba pohonné hmoty by se v případě rozpoutání války mohly v Česku prodávat až za cenu kolem 45 korun za litr.