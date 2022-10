Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Předseda Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl v rozhovoru pro MF DNES varoval před zásadní rozpočtovou neodpovědností. „Veřejné finance je nutné začít neprodleně uzdravovat,“ říká. Dodává, že to můžeme zvládnout i v krizi, i když pomaleji. Vůli ale zatím nevidí. Změnit se podle něj mají hlavně voliči. Vláda jim totiž vysokými schodky dává to, co chtějí.