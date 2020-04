Letos rekordní propad, příští rok rekordní oživení, odhadují ekonomové

12:31 , aktualizováno 12:31

Česká ekonomika by mohla v letošním roce klesnout kvůli dopadům šíření koronaviru o 6,5 až 11 procent, vyplývá z odhadů oslovených analytiků. Ekonomové však upozorňují na to, že nynější vývoj je velice nepředvidatelný. V příštím roce očekávají poměrně silné oživení ekonomiky, podle některých odhadů by mohla stoupnout až o devět procent.