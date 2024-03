Místo solidarity tvrdý obchod. Členské státy EU navyšují poplatky za plyn

Itálie plánuje začít vybírat podobný poplatek od 1. dubna, a to 2,19 eura za MWh. Existují obavy, že k podobnému kroku by se mohly přidat i další evropské země, přes něž nově proudí do EU plyn.

Česko s podobnými praktikami nesouhlasí a společně s několika dalšími státy vyzývá „k lepší ochraně evropského trhu s plynem“. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vytváří zavádění nových poplatků nespravedlivé podmínky, nové bariéry pro obchod, ale hlavně zvýhodňuje dodávky ruského plynu do Evropy oproti bezpečnějším alternativám v čele s plynem z Norska či LNG ze Spojených států amerických. Cílem iniciativy je tomuto vývoji zabránit.