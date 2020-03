Růst ekonomiky loni klesl, potvrdil ČSÚ. Letos bude zpomalování pokračovat

Oproti původním údajům se ale mírně zvýšil meziroční růst HDP za čtvrté čtvrtletí roku 2019. V předběžném odhadu statistici uváděli, že ekonomika v závěru roku rostla o 1,7 procenta, zatímco podle zpřesněných údajů stoupl HDP o 1,8 procenta.



Zdroj: ČSÚ

„Dynamika růstu české ekonomiky v průběhu roku 2019 postupně klesala. V posledním čtvrtletí minulého roku vzrostl HDP o 0,3 procenta mezičtvrtletně a o 1,8 procenta meziročně,“ sdělil Jan Benedikt z oddělení čtvrtletních odhadů ČSÚ. „Dařilo se většině odvětví služeb a stavebnictví, naopak k poklesu hrubé přidané hodnoty došlo v průmyslu. K růstu HDP pozitivně přispívala pouze domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a investiční výdaje,“ doplnil.



Letos hrozí nejslabší růst od roku 2013

Podle analytiků čeká Česko v letošním roce další zpomalování ekonomického růstu. „S eskalujícím riziky se zdá poměrně pravděpodobné, že letošní růst tuzemské ekonomiky bude začínat spíše číslem 1 a bude tak patrně nejslabší od roku 2013, kdy tuzemská ekonomika mírně poklesla,“ říká hlavní ekonom ING Bank pro ČR Jakub Seidler. Odhady růstu se podle něj budou v příštích týdnech dále revidovat na základě dalšího šíření koronaviru, které je v tuto chvíli obtížné předjímat.



„Pokud by došlo k realizaci nepříznivých scénářů s dlouhodobějšími a výraznějšími dopady na ekonomiku, může dojít ke zvolnění růstu tuzemského HDP až na 1 – 1,5 procenta,“ tvrdí analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička.

„V případě, že by kvůli šíření koronaviru hrozilo výrazné zpomalení růstu české ekonomiky, měla by zasáhnout vláda. Prostřednictvím rozpočtových opatření by mělo dojít ke stimulaci ekonomiky i za cenu vyššího než plánovaného schodku,“ míní hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Loňský růst táhla spotřeba domácností

HDP představuje celkovou peněžní hodnotu všech výrobků a služeb vytvořených na určitém území za dané období. Loňský růst české ekonomiky je podle údajů o HDP nejslabší od roku 2016, kdy podle statistiků činil také 2,4 procenta. I růst HDP za loňské čtvrté čtvrtletí je nejnižší od roku 2016, kdy v závěru roku rovněž činil 1,8 procenta.

Loni podle statistiků stouply meziročně výdaje na spotřebu domácností, saldo zahraničního obchodu i tvorba hrubého fixního kapitálu. Rostly hlavně investice do budov a staveb a také do duševního vlastnictví. Mírně v roce 2019 stoupla oproti předchozímu roku rovněž celková zaměstnanost i počet odpracovaných hodin.