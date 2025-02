Domácnosti potáhnou českou ekonomiku. Těžit budou z vyšších mezd, tvrdí ekonomové

Podle analytiků by se růst české ekonomiky v roce 2025 měl dostat na hranici 2,1 procenta. V roce 2026 by tempo mělo zrychlit dokonce na 2,4 procenta. Kromě spotřeby domácností se na růstu tuzemského HDP pozitivně podepíše vládní spotřeba, a pokud ve světě nepropuknou obchodní války, stoupnou i tuzemské vývozy do zahraničí, a to meziročně o 3,2 procenta.

„Česká ekonomika bude v letech 2025 a 2026 těžit zejména z narůstající soukromé spotřeby. Ta by letos měla meziročně stoupnout o 2 procenta. Naopak slabší složkou z hlediska růstu českého hrubého domácího produktu budou investice. I ty ale budou postupně růst,“ domnívá se Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UnicreditBank a dodává, že růst HDP bude tažen hlavně službami.

Nezaměstnanost by výrazně stoupat neměla

Analytici zároveň dodávají, že v solidní kondici by měl být i trh práce. Ačkoliv na počátku roku 2025 míra nezaměstnanosti v České republice mírně stoupá, ekonomové výraznější problém na pracovním trhu v dalších měsících neočekávají. V roce 2025 by se totiž nezaměstnanost v České republice měla dostat na hranici 4,1 procenta.

„Budeme pozorovat mírné ochlazení trhu práce. Nezaměstnanost ale vzroste jen mírně. Očekáváme úbytek pracovních míst v průmyslu, který vykompenzuje veřejný sektor i odvětví služeb. Počítáme i s nárůstem nominálních mezd. V roce 2025 by se tento nárůst měl pohybovat okolo 5,8 procent,“ říká ekonom Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance.

Deficit veřejných bych se měl v letech 2025 a 2026 pohybovat pod hranicí 3 procent HDP. Ekonomové ale také dodávají, že rok 2025 je rokem volební. Velký otazník visí hlavně nad oblastí výdajů na obranu. Pokud se zvýší, bude tento růst právě nejspíš na úkor růstu schodku státního rozpočtu. I přesto je ale Česko v oblasti rozpočtové politiky mnohem ukázněnější než okolní státy, doplňují analytici.

Úrokové sazby budou klesat

Asociace očekává, že Česká národní banka do konce roku sníží základní úrokovou sazbu na 3,25 procenta ze současných 3,75 procenta. Na konci roku 2026 by sazba měla klesnout na tři procenta. Česká národní banka bude snižovat úrokové sazby i kvůli postupnému návratu inflace k inflačnímu cíli.

„Česká národní banka ale zároveň potřebuje ukotvit inflační očekávání. Vidíme, že pozvolna stoupají ceny potravin a stoupá i imputované nájemné, neboť realitní trh zažívá restart, což pozorujeme i na trhu s hypotékami. Naopak slabší příspěvek k růstu inflace očekáváme v případě energetiky i služeb,“ upřesňuje Bureš.

Kurz koruny by se měl do konce roku dostat pod 25 korun za euro, příští rok by česká měna měla podle prognózy dál posílit. „Obchodní války představují negativní riziko pro korunu, které je pravděpodobně částečně kompenzováno americkým tlakem na ukončení ruské agrese na Ukrajině,“ uzavřel hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel.