Česká ekonomika může růst, věří zaměstnavatelé. Řeší propouštění

„Je možné, že rok 2021 bude proti tomu letošnímu, poznamenanému například zmrazováním ekonomiky, již rostoucí. Na předkrizovou úroveň, jaká byla třeba v roce 2019, se ovšem budeme nějakou dobu ještě dostávat,“ řekl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.



Srovnávací základna letošního roku bude velmi nízká, takže v příštím roce může přijít solidní růst, který by mohl i překonat dynamiku let 2018 nebo 2019, uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Tento vývoj je ale podle něj nejistý a závislý na faktorech, které podnikatelé nemohou ovlivnit.

Připomněl, že koronavirová krize dopadla negativně na investiční aktivitu českých firem. V krátkodobém horizontu proto očekává v některých oborech zpomalení digitalizace a inovační aktivity.

Čtvrtina členů Hospodářské komory uvádí, že jejich firma je již v předkrizové či lepší kondici, což je podle Dira pozitivní zjištění. Více než polovina podnikatelů čeká zotavení své firmy nejpozději do dvou let, nejčastěji v horizontu jednoho až dvou let. Reálně se celá česká ekonomika výsledkům roku 2019 přiblíží spíše až po roce 2022, podotkl.

V hodnocení poptávky na začátku roku jsou firmy spíše skeptické, upozornil Čížek. Snížení zakázek očekává podle společného šetření svazu a České národní banky v prvním čtvrtletí 30 procent firem, což je dvakrát více než před rokem.



Vládní pomoc bude potřebná i nadále

Situace roku 2021 bude záležet také na tom, jak se podaří vládě nastavit protikrizová opatření, uvedl Čížek. Opatření by měla podporovat stabilitu podnikatelského prostředí, nediskriminovat a být investiční, aby podpořila dlouhodobou odolnost ekonomiky. Může jít i o plošná opatření, například protikrizové mimořádné zrychlené odpisy. Ekonomika bude potřebovat i další vybranou podporu, třeba s využitím peněz z Plánu obnovy, dodal.

Nezaměstnanost patrně bude dále růst. Čížek odhadl, že míra nezaměstnanosti v roce 2021 by se mohla pohybovat kolem 3,5 procenta. Podnikatelé budou ale stále cítit strukturální nedostatek zaměstnanců ve specifických a kvalifikovaných oborech. „Firmy se snaží udržet a nadále hledat zakázky, ale samozřejmě dopady celé krize na trhu práce uvidíme především v nejvíce zasažených profesích,“ uzavřel.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) začátkem prosince uvedla, že oživení české ekonomiky bude pomalé a ekonomika dosáhne předkrizové úrovně až ke konci roku 2022. Ministerstvo financí v zářijové prognóze očekává příští rok růst ekonomiky o 3,9 procenta. Česká národní banka v listopadové prognóze letos počítá příští rok s růstem ekonomiky o 1,7 procenta. Podle ČNB výkon českého hospodářství nedosáhne předkrizové úrovně ani na konci roku 2022.