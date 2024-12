Růst ekonomiky zrychlí víc než na dvojnásobek, předpovídají analytici ČSOB

Podle jejich prognózy by se tuzemské hospodářství mělo v roce 2025 zvednout o 2,3 procenta.

„Obchodní války mohou v příštím roce brzdit investiční apetit exportně orientovaného průmyslu. A to zvlášť v těch odvětvích, která kvůli rostoucí globální konkurenci nebo vyšším cenám energií čelí již dnes vysoké nejistotě. I tak však předpokládáme, že česká ekonomika zrychlí hospodářský růst z letošního procenta na 2,3 procenta díky pokračujícím útratám domácností, pozitivnímu efektu nižších úrokových sazeb a rychlejšímu přílivu peněz z evropských fondů,“ říká hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Inflace podle něj zůstane v průměru na úrovních kolem 2,5 procenta, čemuž budou odpovídat i úrokové sazby ČNB ve výši 3,5 procenta. „Letos pomáhaly tlačit inflaci dolů potraviny a pohonné hmoty, naštěstí příští rok zase pomohou energie. Sice bude inflace na přelomu roku nad trojkou, ale nemělo být na dlouho,“ domnívá se Bureš.

Úrokové sazby na úrovni 3,5 procenta by podle něj měly poskytnout jistou ochranu i koruně, protože sazby v eurozóně a USA půjdou zřejmě ještě dolů. „To, že ČNB bude nejspíš opatrná a zastaví se v blízkosti 3,5 procenta, by mělo poskytnout koruně ochranný štít a zabránit silnějším prodejním tlakům,“ uvedl Bureš s tím, že příští rok by se měl kurs české měny pohybovat kolem 25 Kč za euro.