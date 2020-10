KOMENTÁŘ: Spontánní versus vládní lockdown. Který je horší?

I kdyby aktuální zmrazení ekonomiky nebylo tak plošné a trvalo kratší dobu než na jaře, české hospodářství může počítat s dodatečnou ztrátou zhruba 270 miliard korun. Takovouto ztrátu ještě ale v tuto chvíli naštěstí vyhlížet nelze. Pokud rychle, tj. do začátku listopadu, zaberou striktní protipandemická opatření, budou dodatečné škody představovat jen zlomek uvedené sumy. Nicméně horší scénář vyloučit nelze, vždyť do konce roku zbývá takřka celé čtvrtletí. Plošnější uzavírka trvající celý podzim už by se prodražila. A to stále nehovoříme o situaci, že by se podzim jaru v podstatě rovnal, tedy že by odstávky zasáhly třeba i zpracovatelský průmysl, včetně automobilového.